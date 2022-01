¿Y qué le dirías a alguien en su primer día como líder de un equipo? Nunca dejes de sembrar semillas. Sí, le diría eso. Nunca dejes de sembrar semillas.

Es muy difícil definir cuál es el principal trabajo de un líder. Pero sí es fácil identificar a un líder exitoso respecto de otros. Y el principal indicador es que tras su paso deja nuevos líderes.

Los nuevos líderes no se hacen de un día al otro. Podemos enseñar técnicas y ciencia en horas de capacitación. Podemos desarrollar habilidades de gestión en horas de coaching. Pero ¿Cómo se construye la magia del liderazgo?. ¿Están todas las personas preparadas para ser líderes?.

Este es el episodio más difícil de escribir para el podcast “Tres Minutos Basta” porque tengo más preguntas que respuestas. La razón es que no hay forma de enseñarle a alguien a ser líder. Es algo que no se enseña pero es algo que sí se aprende. Y eso cambia la dirección de la proactividad porque deja de estar en el líder para desarrollar líderes y pasa a estar en el liderado para desarrollarse a si mismo como futuro líder.

Si tienes la bendición de liderar nunca dejes de sembrar semillas. Mientras lideras tienes que dejar semillas de liderazgo a tu paso. Algunos liderados las recogerán y sabrán hacer algo bueno con ellas. Pero habrá también quienes ni siquiera puedan detectarlas.

Sembrar semillas es dejar ejemplo. Es predicar y actuar con valores. Conversar con respeto. Sembrar semillas es entregar oportunidades para que se cometan errores. Es regalar momentos donde otro tenga que decidir. Es hablar de liderazgo. Es estar, y también no estar. Sembrar semillas es sólo hablar bien de otras personas y saber callar cuando no tienes algo bueno que decir. Es saber escuchar. Y es elegir las palabras con amor a la hora de hablar. Sembrar semillas es ser optimista no olvidando que tu rol es mantener el entusiasmo. Es amar lo que haces y amar a quienes lo hacen contigo.

Tras 30 años liderando equipos estoy muy lejos de ser el mejor líder que mi equipo pueda merecer. Pero no pasa ningún día sin que me esfuerce por llegar a ello. No se si alguna vez lo consiga. Lo que sé es que llevo 30 años recogiendo las semillas que grandes líderes, a quienes tuve el privilegio de encontrar en mi vida, me fueron dejando de regalo. “Tres Minutos Basta” no es mi obra. Es la obra de todos ellos recogida y comentada, que pretende llevar esas semillas que me regalaron a más liderados que busquen triunfar como líderes.

Esta es la forma que yo elegí para sembrar semillas. Elige tu la tuya. Pero nunca dejes de sembrar semillas.