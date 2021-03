El virus nos ha quitado el lujo de planificar. La pandemia ha acelerado un cambio estructural de la economía mundial y esto no vendrá sin consecuencias. Los impactos económicos y sociales del COVID-19 son severos. La pandemia está causando profundos cambios en la economía, en la geopolítica y en nuestra sociedad.

En este podcast, la especialista en estrategias corporativas y CEO de Axia Consulting Group, Gisella Benavente, nos habla sobre: Los nuevos riesgos que enfrentarán las empresas, explicando el nuevo contexto a partir de la pandemia y cómo está cambiando el presente y futuro escenario de riesgos en todo el mundo.

Cuando un riesgo es identificado es más fácil mitigarlo. Una buena administración de riesgos comprende suponer escenarios futuros y predecir su influencia en el negocio, a fin de estar preparados para enfrentar las eventualidades. “Para que una gestión de riesgos sea efectiva se debe actuar preventiva y proactivamente, en lugar de reactivamente, para reducir la incertidumbre y responder adecuadamente”, señala.

Benavente explica que es importante tener en cuenta que las empresas no podrán anticipar todas las circunstancias a las que se enfrentarán. “Nadie puede preparar a una compañía para todo, pues algunos riesgos son tan remotos que no es posible imaginarlos; y, a veces, aun cuando hubiera podido ser identificado, la posibilidad de que ocurra es tan lejana que resulta difícil visualizar su impacto o no hace sentido invertir recursos en planificar cómo sobrellevarlos”, precisa.

Por ello, es importante contar con un mapa de los riesgos que es una herramienta que se utiliza para predecir y anticipar los riesgos que podemos correr, clasificarlos, establecer la probabilidad que sucedan y valorar su impacto en el negocio.

Un nuevo entorno, nuevos riesgos

Hay impactos generados por la pandemia como el incremento de la desigualdad, los cambios en el comportamiento del consumidor, el rol de la tecnología tanto en el trabajo como en los hogares, que cambiarán nuestro estilo de vida como individuos, como trabajadores y como sociedad.

El Reporte Global de Riesgos 2021 del Foro Económico Mundial revela que han surgido nuevas barreras para el desarrollo individual y colectivo como resultado de la pandemia, debido a que mundo ha enfrentado una súbita disrupción de la interacción social, incremento de la digitalización, cambios abruptos en los mercados y en el comportamiento del consumidor, así como la pérdida de educación y de trabajo. “La desigualdad digital, la creciente desilusión de la juventud y el desgaste de la cohesión social han sido incluidos como amenazas críticas para el mundo, lo que nos da como resultado un futuro más fracturado”, precisa.

Todas las generaciones han sido afectadas por la crisis. Las generaciones mayores son las más vulnerables a la enfermedad y las más jóvenes enfrentarán nuevas barreras para mejorar su movilidad social -que es la capacidad que tiene una persona para tener una calidad de vida mejor que la de sus padres-, afectaciones a su salud mental, una proyección económica incierta y la continua degradación del planeta.

Los gobiernos en todo el mundo se han visto impulsados a tratar de balancear el manejo de la pandemia y la contracción económica. “La recesión global está empujando a millones de personas a extrema pobreza”, reveló.

Benavente detalla en el podcast los riesgos “más probables” y los de “mayor impacto” para los siguientes 10 años identificados en el reporte, y precisa que para los siguientes 2 años los riesgos más probables incluyen: desempleo, desilución generalizada de la juventud, desigualdad digital, estancamiento económico, daño al medio ambiente, ataques terroristas y el deterioro de la cohesión social. “La cohesión social es entendida como el grado de consenso entre los miembros de un grupo social o la percepción de pertenencia a una situación común, lo que nos pondrá frente a una sociedad más fragmentada”, indicó.

El Covid-19 ha acelerado la digitalización que se ha expandido a la interacción humana, el comercio electrónico, la educación online y el trabajo remoto. Estos cambios transformarán a la sociedad a futuro trayendo múltiples beneficios, pero también creará mayores desigualdades para quienes no tienen acceso. “Una amplia brecha digital puede agravar las fracturas en nuestra sociedad afectando una recuperación inclusiva”, sostuvo.

Agrega que en el Perú, sólo el 40% de hogares tiene acceso a internet según el INEI, por lo que extender la cobertura es una prioridad para cerrar la brecha de conectividad, y por tanto buscar la inclusión digital de nuestra población es clave.

El informe del Foro Económico Mundial precisa que las empresas están enfrentando disrupción por todos los frentes y los líderes necesitan seguir de cerca 4 causas críticas de riesgos: políticas, tecnológicas, ambientales y sociales. Benavente sostiene que las compañías están enfrentando un escrutino cada vez mayor sobre sus prácticas en relación a los temas sociales, éticos y medioambientales. “Más que nunca los consumidores, empleados e inversionistas esperan que las empresas reflejen sus valores”, finalizó.