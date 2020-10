Actualmente, el Perú se encuentra entre los países con mayor dificultad para encontrar talento con habilidades blandas en Latinoamérica, después de Argentina y Brasil según un estudio de la consultora Michael Page. Hoy estamos entrando a una era en la que las empresas requieren que sus líderes tengan la capacidad de entender e interpretar lo que es de mayor importancia y preocupación para las personas, trazando estrategias que agreguen valor a sus grupos de interés pues todas las acciones en este sentido serán importantes para la reputación de la compañía.

En este podcast, la especialista en estrategias corporativas y CEO de Kreab Perú, Gisella Benavente, desarrolla el tema: “El boom de las habilidades blandas en el mercado laboral y su impacto en la sociedad”, mostrando que estas habilidades son esenciales para las relaciones interpersonales y para el desarrollo empresarial y social.

“Las habilidades blandas son esas competencias, hábitos y comportamientos que distinguen a dos personas. Se podría decir que son una combinación de habilidades sociales, de comunicación, rasgos de personalidad, actitudes, inteligencia social y emocional que permiten que las personas sean capaces de relacionarse y comunicarse de manera efectiva y trabajar bien con otros”, señala Benavente.

Agrega que el desarrollo de las habilidades blandas del personal resulta crucial en el nuevo entorno y que, gracias a estas habilidades, los líderes puedan mantener a los equipos inspirados y enfocados, y llevarlos así a su máximo potencial y, además, son clave para la atracción, retención y desvinculación del talento. “No es sorprendente que estas habilidades estén alineadas con un mundo más digitalizado y cambiante, y con un enfoque cada vez más social”, apunta.

Según la consultora Michael Page, el 90% de ejecutivos de la región afirma que la situación ha incrementado la demanda de perfiles con fuertes habilidades blandas como liderazgo, motivación, inteligencia emocional y comunicación asertiva.

Agrega que es interesante que el 80% de los ejecutivos encuestados en la región no contrataría talento que sólo tenga habilidades técnicas y no blandas. Además, más del 60% considera que actualmente las vacantes son difíciles de cubrir debido a que el candidato no cumple con las habilidades blandas necesarias para el cargo.

“El Perú se encuentra entre los países con mayor dificultad para encontrar talento con habilidades blandas en Latinoamérica, después de Argentina y Brasil según este mismo estudio”, resalta Benavente.

Desarrollar habilidades blandas

Las habilidades blandas permiten a las empresas afrontar mejor las crisis y la incertidumbre, generar sinergias potenciando el trabajo en equipo y que sean más innovadoras. En este sentido, para una persona el desarrollo de sus habilidades blandas son una oportunidad para diferenciarse como profesionales, pero a su vez representan un desafío para mantener relevancia en el futuro laboral.

“La buena noticia es que estas habilidades pueden ser aprendidas en espacios como las empresas, centros educativos o universidades, o desarrolladas por la persona en su misma convivencia social”, apunta.

Agrega que las empresas en el mundo están cada vez más enfocadas en generar programas de capacitación para sus trabajadores que atiendan las nuevas demandas de competencias y habilidades de sus negocios. “Un promedio de 66% de los empleadores encuestados en todo el mundo esperan obtener un retorno de su inversión en upskilling y reskilling de sus trabajadores en un año, según el Reporte sobre el Futuro de los Trabajos 2020, publicado este mes por el Foro Económico Mundial”, señala.

Finalmente, la especialista considera que el nuevo entorno exige líderes capaces de sintonizar con la sociedad pues la formulación de la estrategia del negocio implica tener en cuenta su impacto integral como parte de un ecosistema más amplio e interdependiente y el desarrollo de las habilidades blandas es crucial para ello. “Necesitamos más líderes transparentes, empáticos, que generen confianza; líderes con visión, auténticos y responsables, capaces de garantizar la sostenibilidad y priorizar el bien común para construir una mejor sociedad para todos”, concluye.