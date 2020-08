El mundo vive una crisis de desconfianza en los liderazgos tradicionales, en las corporaciones y en el sistema económico, lo que se ha agravado con la crisis del COVID-19. Según el Banco Mundial, actualmente alrededor de 23 millones de personas han caído en extrema pobreza y viven con menos de US$ 1.90 al día, lo que significa aproximadamente S/ 190 al mes.

En este quinto podcast, la especialista en estrategias corporativas y CEO de Kreab Perú, Gisella Benavente, aborda el tema: ¿Cuál es el futuro de las corporaciones y el capitalismo? a partir de un análisis de la situación actual, formulando lineamientos para afrontar la problemática.

Benavente señala que las empresas actúan en un sistema de mercado, que es un método de coordinación social en el que se establecen relaciones económicas basadas en el intercambio, pero un mercado no existe en aislamiento, sino que está inmerso en un sistema social y político más amplio que lo respalda y lo legitima, y necesita de un gobierno que establezca reglas que garanticen igualdad de oportunidades, supervise su adecuado funcionamiento, y provea a la población de servicios básicos como salud y educación.

En este sentido, el sector público y privado son parte inseparable de un gran sistema operativo que necesita de la colaboración de ambos para tener éxito.

Explica que cuando no existen reglas claras ni mecanismos justos y efectivos, resulta muy difícil operar un mercado en el que se respete la propiedad privada y los contratos.

“La corrupción reemplaza a la competencia y determina a los ganadores, y las sociedades corren el riesgo de volverse populistas estableciendo medidas políticas que no buscan el bienestar del país, sino conseguir la aceptación de los votantes sin importar las consecuencias. Y este escenario, termina siendo tremendamente negativo para el desarrollo de las empresas”, señala.

Agrega que la clave es repensar de donde se obtendrán los recursos para generar crecimiento en el futuro y no sólo enfocarse en la velocidad del actual crecimiento. “En la medida que no existe un mercado en aislamiento, las compañías necesitan considerar la generación de valor a sus grupos de interés, además de sus accionistas, pues no es posible generar ganancias a costa de la supervivencia o la capacidad de sobreponerse de la sociedad donde operan”, puntualiza.

La especialista expone que esto es lo que se conoce hoy como Capitalismo de los Stakeholders o Capitalismo Consciente “Es una nueva forma de capitalismo que busca cambiar la mentalidad de hacer negocios, manteniendo el potencial de crecimiento de las empresas, al mismo tiempo que mejora la calidad de vida de las personas”.

En el Perú

En nuestro país hay diversos motivos que están impulsando a muchas empresas a adoptar esta nueva forma de posicionamiento. Primero, la pérdida global de confianza en las corporaciones y el ascenso, en paralelo, del populismo. Segundo, los casos de corrupción, que han puesto en duda la ética pública y privada. Y tercero, la pandemia que ha evidenciado los problemas estructurales del país desatendidos por años, y que se agravan con inestabilidad política.

Un factor adicional, son los consumidores. “Mientras más consumidores elijan marcas de empresas que generan un impacto positivo en la sociedad, más compañías incorporarán este enfoque en su estrategia de negocio. Así, cada peruano puede promover el cambio a través de sus decisiones de consumo”, señala.

En este contexto, se necesitarán de líderes con nuevas habilidades pues deben ser capaces de sintonizar con este nuevo entorno. “Como sector privado podemos mirar de costado y esperar lo que suceda, o apostar por un nuevo posicionamiento empresarial liderando el cambio y recuperando la confianza de la ciudadanía”, finaliza.