¿Y qué le dirías a alguien que está entusiasmado con un proyecto? Ayuda a los demás a no perder el ánimo. Sí, le diría eso. Ayuda a los demás a no perder el ánimo.

El entusiasmo es una virtud escaza. En los tiempos que corren más escaza aún. Y es que es difícil entusiasmarse. Abres la prensa y empiezan los problemas: corrupción, violencia, abusos, pobreza. Pones las noticias en la tele, y encuentras más de lo mismo apoyado con imágenes y audios que lo hacen más impactante. Decides entonces desconectar y te vas a las redes sociales, y hasta los memes te recuerdan las situaciones complicadas que vivimos. Así que te vas a tomar un café con un amigo…, y vaya…, te toca escuchar su visión pesimista de la época.

Pero tu tienes un proyecto entre manos. Y te entusiasma. Todo puede ser un proyecto entusiasmante. Has adoptado un perrito…, que ilusión. Te has comprado un nuevo celular, qué alegría!!. Has quedado en ver a tus amigos, qué divertido!!. Estás empezando un nuevo trabajo, que fascinante!!. Tienes una pareja, qué lindo!! Vas a cocinar algo rico, que ganas de hacerlo!!.

Pero normalmente vivimos quejándonos. Hablando de nuestras limitaciones en lugar de comentar nuestras posibilidades y de esa manera vamos creándonos un entorno adverso a las oportunidades.

Por eso, tu que estás entusiasmado con un proyecto, eres quien debe ayudar a los demás a no perder el ánimo. Compartir tu entusiasmo y hacer ver que siempre se vive mejor cuando se vive optimista.

José Ignacio Goirigolzarri, actual presidente de CaixaBank, anterior presidente de Bankia y quien por muchos años fuera el CEO de BBVA a nivel global, solía decir que había que liderar con entusiasmo.

Liderar con entusiasmo significa ayudar a los demás a no perder el ánimo. Significa siempre compartir noticias positivas. Hacer el contrapunto a todo el ruido negativo contando todas las cosas buenas que también pasan. Un deportista que ha triunfado. Un nuevo restaurante que le está yendo muy bien. Una obra de teatro que está fenomenal. Un nuevo museo, un nuevo servicio, una nueva iniciativa exitosa. Liderar con entusiasmo significa identificar los ejemplos reales de que en los peores momentos también pasan cosas buenas y contagiar tolerancia, incluso frente a la intolerancia.

Todos estamos viendo la erupción del volcán de La Palma. Está causando mucho daño. Pero hasta ahora no ha habido ningún daño personal que lamentar y ya empezaron a aparecer los grupos de turistas que llegan a la isla para mirar en directo el espectáculo de un volcán en erupción. Nueva fuente de ingresos.

Si tienes un proyecto que te entusiasma, continúa así. Contagia tu entusiasmo. Y ayuda a los demás a no perder el ánimo.