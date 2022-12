¿Y qué le dirías a alguien el 25 de diciembre? Recocíjate con el amor. Sí, le diría eso. Regocíjate con el amor.

Todos tenemos una capacidad inmensa para amar. Pero no todos la utilizamos al 100%. Imaginemos tener una extraordinaria voz y buen oído. Eso nos da una capacidad para cantar. Pero no cantamos. O tener una gran facilidad para hacer negocios, pero no los hacemos. Imaginemos tener una gran habilidad para cocinar, pero no cocinamos. O saber que se nos da bien los deportes, pero no practicamos ninguno.

¿Verdad que no suele suceder? Lo frecuente es aprovechar al máximo nuestras habilidades porque es una mezcla entre lo que nos gusta y lo que se nos da bien.

Gracias a Jesús todos tenemos una enorme capacidad para amar. Se nos da bien, y nos gusta. Sin embargo, no lo hacemos en todo su esplendor.

Por eso el 25 de diciembre es un buen momento para proponernos regocijarnos con el Amor.

Ama la enfermedad, porque te enseña a valorar la vida y la salud. Y ama la salud, para que cuides tu cuerpo y lo protejas.

Ama el placer, porque gracias a él descubrimos las sensaciones del cuerpo. Ama el dolor, que nos enseña a reconocer el placer.

Ama a quien te quiere, que sabe estar ahí cuando hace falta. Y ama a quien no te quiere, porque te regala la oportunidad de conseguir su cariño.

Ama los momentos difíciles, porque te hacen más fuerte y creces en ellos. Y ama los momentos geniales que te hacen sentir lo que vale la vida.

Ama tener, porque aprovechas las oportunidades del mundo. Y ama no tener, porque descubres las oportunidades de la vida.

Ama una tasa de café con la persona que quieres. Ama una cerveza con tu mejor amigo. Ama un jugo de naranja con piña haciendo un nuevo amigo o amiga.

Ama la puesta de sol acompañado. Y ama la soledad y su silencio para escucharte a ti mismo.

Ama el libro que empiezas a leer y la ilusión de todo lo que está por descubrir, y ama el libro que terminaste y los recuerdos que te deja. Ama a su autor, a quien no conoces, pero ahora conoces un poquito más. Y ama al autor cuyos libros no te gustan, porque regala lo mismo, pero a otros.

Regocíjate con el amor significa encontrar una razón para amar todo lo que te rodea.

El amor es el regalo de la navidad. Regocíjate con el Amor.