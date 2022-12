El caos que enfrentamos –y que podemos confirmar en la fragmentación de la sociedad, la polarización de las ideologías y el deterioro de la confianza entre las personas y en quienes nos gobiernan–, nos está empujando a buscar un sistema diferente.

Las personas están cansadas de vivir en constantes crisis y sienten que, tal vez, hay otros modelos –en los que también podemos vivir– que no pongan en riesgo el futuro y que prioricen el bienestar de todos; sin embargo, no es posible construir una mejor sociedad si no es de la mano de sus líderes.

En este último episodio del año del Podcast Posicionamiento Empresarial, la especialista en liderazgo y sostenibilidad, Gisella Benavente –CEO de Axia Consulting Group–, profundiza sobre el nuevo modelo de líderes que el mundo está demandando y explica las características que necesitan tener para desempeñarse en un contexto de cambios.

Benavente señala que las estructuras jerárquicas tradicionales nos han llevado a confundir el rol del líder. «Nos hemos acostumbrado a relacionar la condición de líder con la posición de poder dentro de una organización o un gobierno», indica. Pero, ser líder no es una posición de poder, es una posición de servicio y tener autoridad no te hace un líder.

Entonces ¿qué te hace ser un líder?

Al respecto, la especialista comenta que el liderazgo está relacionado a las personas. Liderar es la habilidad de ayudar a otros a ser una mejor versión de si mismos y guiarlos para alcanzar objetivos comunes basándose en atraer e influenciar en lugar de imponer y controlar.

Todos tenemos el potencial para ser líderes, pues podemos cultivar las habilidades que se requieren; sin embargo, debemos recordar que ser líder comprende una alta dosis de autoconocimiento. «Ser un líder comienza por mirarse al espejo, pues saber quién eres permite reconocer tus vulnerabilidades, identificar patrones en tus comportamientos y ser auténtico sin importar los diferentes escenarios a los que debas enfrentarte», comenta.

Benavente explica que un verdadero líder siempre mira la figura completa, porque es consciente que la actividad comercial está basada en el intercambio y, en consecuencia, estamos inmersos en un entorno en el que todos dependemos de todos. Así, no se centra en asuntos individuales sino en la relación e influencia entre ellos y es capaz de balancear los resultados de corto plazo sin dejar de lado la sostenibilidad del negocio en el largo plazo. Sabe que vivimos en un mundo que cambia continuamente, por lo que conducirse con una mentalidad de experto ya no funciona. «

Cuando tienes mentalidad de experto se te complica aceptar otras formas de hacer las cosas y en un entorno cambiante obstruye la innovación, la creatividad y encontrar nuevas soluciones», señala.

Finalmente, Benavente sostiene que el mundo necesita líderes con una nueva mentalidad que reconozca el valor de autorreflexionar y de incorporar objetivos colectivos en la estrategia de la empresa, a quienes les importa priorizar e impulsar un sistema que funcione bien para todos.