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Francisco Pantigoso
Francisco Pantigoso

En este podcast, , catedrático de las Universidades del Pacífico y de la UPC, nos explica los alcances de la RTF 1089-10-2026 que determina la interpretación del acceso y permanencia en el Régimen Mype Tributario (RMT).

El conflicto surgió cuando la Sunat sostuvo que el contribuyente no podría acogerse a los beneficios de la Ley 31940 (utilizar un segundo cronograma para la DJ del 2023 en el 2024), debido a ausencia de ingresos en el ejercicio 2023, ya que en ningún lado se exige que existan ingresos previos para acogerse al RMT.

Escuchemos este podcast para entender el tratamiento tributario para estar acogido al RMT, aspecto que recordemos tiene incidencia hoy, con la posibilidad de entrar al cronograma de vencimientos de mayo y junio de 2026, por el ejercicio 2025.

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