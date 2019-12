Desde el año pasado rigen varias modificaciones al Código Tributario, relacionadas con la posibilidad de que terceros (y no SUNAT), puedan denunciar la no emisión de Comprobantes de Pago, y ello genere la sanción de cierre de locales; cambios relacionados con las multas por no presentar libros; y modificaciones a la prescripción, en este caso con riesgo de aplicación retroactiva de las normativa.

Estas situaciones son descritas por el Dr. Francisco Pantigoso Velloso da Silveira, catedrático de la Universidad del Pacífico en este nuevo podcast que pretende señalar aspectos críticos de los cambios tributarios y que deberían ser aclarados por el Poder Ejecutivo.