Los intereses están presentes en diferentes artículos de la ley de impuesto a la renta. Estos son deducibles siempre y cuando generen renta. Por ejemplo, para hacer pagos para mejoras, para hacer pagos de planillas dentro de una empresa, explica el tributarista Francisco Pantigoso, profesor de la Universidad del Pacífico.

“Sin embargo, los intereses que se pagan a no domiciliados tienen retenciones porque el no domiciliado no se acerca al Perú a pagar sus impuestos, sino el que paga abona el impuesto del no domiciliado”, señala Pantigoso en una nueva edición del Podcast Consultorio Tributario

Estos y otros detalles relacionados con el tema “Intereses y Tributación” son abordados por el catedrático de la UP