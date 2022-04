En tiempos de inteligencia artificial, ciencia de datos, algoritmos, realidad aumentada, robotización y una serie de innovaciones que parece dominar al mundo por el paso avasallante de la tecnología, es relevante el cambio de ‘mindset’ de líderes empresariales conscientes como piedra angular para crear y sostener empresas robustas y resistentes, pensando y tomando acciones para lograr equitativamente el bienestar de empleados, inversores, proveedores y toda la cadena de valor sostenible garantizando las ganancias con una visión multidimensional.

En tal sentido, es necesario reconsiderar la educación desde una visión integradora que otorgue un lugar preponderante al autoconocimiento del ser humano, la escala de valores y principios éticos esenciales para hacer negocios así como enfrentarse desde cualquier responsabilidad a los enormes compromisos que nos trae la era tecnológica.

Para hacer sustentable este propósito la educación se rediseña para lograr que el alumno desarrolle capacidades investigadoras, analíticas y de autoaprendizaje constante para convertirse en líderes protagonistas del cambio.

Hoy, trataremos el tema Liderazgo Transformador consciente para la innovación con la gestora educativa, Mariana Rodríguez Risco quién es presidenta de Empresarios por la Educación - EXE, Cofundadora y miembro del Consejo Directivo de Capitalismo Consciente Perú.

Además, es cofundadora de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y la Universidad Privada del Norte (UPN), así como de dos Institutos Superiores Tecnológicos: Cibertec y el Instituto Tecnológico del Norte.

¿Cuál es el nuevo liderazgo que se necesita para enfrentar los retos de la era tecnológica?

Hoy en realidad se está cocinando el verdadero mundo vuca (volátil- incierto y ambiguo) y para navegar en ese mundo radicalmente distinto lo primero que se requiere es un liderazgo consciente. El líder consciente es aquel que se maneja muy bien asimismo ,con alto nivel de inteligencia emocional y eso le permite. El mundo ahora es Vucad que tiene una D de digital. Lo que significa que tiene que desarrollar un mayor coeficiente digital lo que le permite tener seguridad para ser más competitivos, productivos y con propósito.

¿A qué refiere exactamente desarrollar un alto coeficiente digital ?

En mi caso por ejemplo hablando de un líder empresarial. El CEO no puede ser una persona que desconoce lo que pasa con la tecnología y esto no significa tener competencias tecnológicas duras . Es necesario que esté preparado para conocer cómo funciona el mundo digital y poder hacer las conexiones que me permitan encontrar las oportunidades.

¿Cuáles son las diferencias principales entre capitalismo consciente vs capitalismo?

El capitalismo que tiene más de 50 años en el mundo entiende que el fin principal de la empresa es pensar en las utilidades y el retorno para los accionistas ,operando bajo el concepto de una unidad económica financiera para la toma de decisiones. A su vez el capitalismo consciente tiene el rol principal de generar valor para todos los stakeholders incluyendo los accionistas. Las empresas que opera bajo los principios de capitalismo consciente son mucho más rescilientes y obtienen mejores resultados y ganancias a largo plazo que beneficia a la sociedad en general.

En tiempos donde hablamos de sostenibilidad en los negocios, ¿podemos decir a nivel de Latinoamérica que vamos avanzando a erradicar el capitalismo tradicional y lograr transformaciones auténticas?

El capitalismo consciente tiene unos 20 años y se inician bajo la propuesta de John Mackey con un movimiento global y aterrizó en Latinoamérica .Existe capitalismo en Brasil, México y Perú donde se tiene que operar de manera totalmente distinta que va tomando tracción por la unidad de diferentes grupos de líderes empresariales.

¿La educación de América Latina cómo debe cambiar para lograr reformar el ‘mindset’ para un nuevo liderazgo que se adapte a los desafíos del mundo tecnológico?

Una crítica a las universidades del mundo entero es que la propuesta académica está muy orientada a satisfacer las necesidades que exige el mundo laboral ,incluyendo las competencias blandas . Se ha ido dejando de lado la formación humanista.

¿Cómo se ve en la práctica la claridad de propósito de las grandes empresas ,organizaciones mediana y startups frente a la necesidad de alto nivel de conciencia para hacer negocios?

Normalmente los startups y las empresas pequeñas lo tienen mucho más claro ya que el fundador está presente. En una empresa muy grande donde han pasado muchos años es mucho más difícil escoger la tecnología adecuada para potenciar mi impacto y alinearse rápidamente.