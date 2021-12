Comunicatec: el poder de la transformación digital y la digitalización como acelerador de oportunidades.

Fue la primera mujer latinoamericana en liderar un unicornio y su empresa alcanzó una valoración de US$ 1,000 millones en 2020. La presidenta y co Fundadora de TransparentBusiness, Silvina Moschini, sabe que las empresas unicornio tienen tres cosas en común: son disruptivas, resuelven un problema global y están lideradas por pasión.

En este podcast, la especialista en innovación para los negocios, Jeannina Valenzuela, conversa con la ejecutiva, continuando la segunda parte de la conversación, cuya primera edición se publicó en el edición del viernes 17 de diciembre.

Moschini capitalizó la fortaleza del trabajo remoto mucho antes de que se convirtiera en la forma normal de trabajar y hacer negocios después de la pandemia global en 2020. Actualmente, como fundadora y directora ejecutiva de SheWorks! ayuda también a miles de empresas a escalar globalmente con talento, mientras empodera a las mujeres para que encuentren oportunidades económicas en el mundo digital.

En esta segunda parte de la entrevista, nos comenta sobre el poder de la transformación digital y la digitalización como acelerador de oportunidades:

En esta nueva etapa de digitalización y transformación digital, ¿Cuáles son las principalidades habilidades, competencias y herramientas que deben considerarse para estar preparados para la autonomía para microemprendedores, emprendedores y autoemprendedores?

Las tres áreas principales que tienen que ver con el conocimiento que deben desarrollar hoy microemprendedores, emprendedores, autoemprendedores y aquellas personas que construyen una marca desde su experiencia para vender servicios son las habilidades blandas que se convierten en esenciales para la vida.

Por ejemplo, deben tener capacidad de aprender a aprender, empatía, pensamiento creativo, analítico y construir relaciones que son transversales, marcando completamente la diferencia entre el éxito y el fracaso en la vida profesional.

De otro lado están las habilidades técnicas que es desarrollar los skills vinculados con una determinada tecnología, como puede ser por ejemplo el uso de plataformas para hacer e-commerce o marketing digital.

De igual manera, se considera el aprendizaje de técnicas para poder generar o manejar un negocio, ya sea a través de un entrenamiento para hacer un emprendimiento y certificarse en determinadas áreas que puedan estar en demanda, como inteligencia artificial ,comercio social, venta de productos de tecnología que está generando mucha tracción y la última es certificarse en trabajo remoto.

En este momento estamos viendo líderes reales manejando equipos virtuales. En tal sentido es necesario tener herramientas que van desde tecnología, procesos ,comunicación para poder guiar a sus equipos sin importar donde estén.

Y de cara a los equipos, saber cómo trabajar eficientemente desde casa, sin arriesgarse al límite del agotamiento crónico, por lo que convierte en esencial aprender prácticas eficientes de gestión de trabajo, equilibrio intelectual, físico y personal. Hay muchos programas y cursos disponibles asequibles y gratuitamente en diferentes plataformas en internet.

¿Qué factores deben tenerse en cuenta para prevenir el síndrome de Burnout o trabajador desgastado en las nuevas formas de trabajo?

Existe una combinación de factores. Afrontamos el segundo año de una pandemia global, que es lo más traumático y desafiante que nuestra generación ha vivido, lo que ocasiona un estrés adicional al transicionar a un modelo de trabajo donde no están los límites claros de horarios o las funciones. Debido a la inexperiencia de muchos líderes y trabajadores, esta situación puede sea más notorio.

La tecnología es instrumento y los limites lo ponemos nosotros como humanos, puede ser un esclavizador o un liberador depende como la usamos. Si la utilizamos para tener mayor flexibilidad y trabajar de cualquier lado y en horarios que puedan permitir balancear vida personal y profesional es positivo. Si se va estar 24/7 atado al computador 100% disponible es negativo.

Es importante educar a los líderes que se puede esperar, que hagan explicito lo implícito, que tengan buenos protocolos de trabajo, conocer donde empiezan sus derechos y responsabilidades y establecer límites claros entre colaboradores y empleadores.

Se debe comprender que cada persona es su cliente más importante por tanto es necesario cuidarse y hacer la pausa para seguir. La organización y planificación de horarios para ser productivos es importante, protegiendo el bienestar integral sin dejar de ser productivo.

Es importante también tener acceso a un teléfono y ello no significa disponibilidad todo el tiempo. Los limites difusos no pueden no pueden llevar a perder la perspectiva razonable de horarios y entregables.

¿Cómo se pueden capitalizar las oportunidades que brinda el mercado con la innovación digital?

Uno puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. Las crisis siempre traen desafíos, pero también oportunidades y podemos utilizar esta realidad en nuestro beneficio.

Teniendo en cuenta que la digitalización se ha vuelto la norma, puedes pensar en montar un negocio digital donde antes era un negocio físico. Esto se hace posible a través de una alianza con servicios de última milla, sin necesidad de tener un equipo de distribución en tu emprendimiento.

Esta tormenta perfecta de transformación digital y aceleración nos brinda el acceso a herramientas, convirtiéndose en la gran oportunidad para poder nivelar, porque cuando se trabaja de manera remota no importa la edad, dónde vives, si tienes algún problema de discapacidad o movilidad. Ahora se hace prioritario democratizar el acceso a internet, es prioridad para facilitar el acceso a educación ,desarrollo y trabajo.

¿Qué otra mirada para generar riqueza más allá del trabajo podemos encontrar a través de plataformas disruptivas?

En nuestro caso, además de trabajar con She Works tenemos una plataforma con una mirada en generar riqueza. Unicorn Hunters es un show de telerealidad que permite a las personas de la audiencia convertirse en emprendedores e invertir en startup en etapas de crecimiento. Junto conmigo participan Steve Wozniak, co fundador de Apple.

Vamos hacer programas para educar a peruanos y peruanos para que aprendan a evaluar oportunidades de colaborar y ser parte de los inversores de startup de todo el mundo a través de esta plataforma .