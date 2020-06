El ministro de Salud, Víctor Zamora, indicó que el acuerdo sobre las tarifas alcanzado con las clínicas privadas para atender a pacientes con COVID-19 alcanza a todos los peruanos, independientemente si tiene un seguro del Estado o del sector privado.

En la víspera, el Gobierno y las clínicas privadas llegaron a un acuerdo para fijar una tarifa respecto al monto que se cobrará por la atención a los pacientes con coronavirus en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) , y se fijó en S/ 55,000 más IGV por la atención de 21 días.

“Ese es el mecanismo que hemos acordado para todos los peruanos, ya sea que tengan Seguro Social de Salud (EsSalud), el Seguro Integral de Salud o un seguro privado porque también existen las personas que se encuentran hospitalizados en una clínica y cuya cobertura de seguro llega a su límite y buscan una cama (UCI) en el sector público o que ya no pueden sostener el pago de bolsillo, y también buscan en el sector público”, sostuvo el ministro en América Noticias.

De este modo, indicó que la forma en que se establezcan los protocolos servirá para que se reduzcan los tiempos de espera y que el sistema pueda actuar rápidamente para salvar la vida de las personas sin que esto signifique caer en la pobreza.

En otro momento en Canal N, el Ministro de Salud señaló que los pacientes de COVID-19 pueden ser derivados desde un hospital del estado (EsSalud o SIS) hacia una clínica privada o asistir directamente a un establecimiento de salud particular.

Explicó que ya están trabajando en una base de datos que permita identificar las unidades de cuidados intensivos que estén más cerca a cada paciente.

“Ambos mecanismos están contemplados, tanto cuando no haya camas en el hospital y sean derivados como también la atención privada directa, lo que vamos a hacer es un tablero de control en el que se vea donde hay una UCI más cerca y se le pueda llevar, no podemos demorar en la atención. No puede pasar que se den vueltas en la ciudad buscando una cama”, señaló.