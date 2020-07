El exministro de Salud Víctor Zamora confirmó este viernes que recibió amenazas de muerte cuando ocupada dicha cartera por parte de la gente vinculada a Zeev Chen, un israelí sindicado como presunto jefe de una banda de narcotraficantes.

“Fue durante esos días dos días que recibí amenazas por parte de gente vinculada a este personaje (Zeev Chen) del narcotráfico en el Perú. En realidad, es una combinación de muchas cosas, lo primero es que mi teléfono es público, siempre lo he utilizado durante la epidemia para que la población, autoridades, personas, líderes comunales, periodistas siempre se puedan comunicar conmigo”, declaró Zamora a Canal N.

“Yo desde el primer día de mi gestión he tratado de contestar casi todas las llamadas que se me hacía a ese teléfono para tener contacto directo. Sí, ciertamente me llamó la atención el código del número que tenía ese teléfono, recibí esa llamada y me suscitó extrañeza porque me pedía un documento sobre el cual no tengo ninguna injerencia y desde ahí decidí no recibí más mensajes”, agregó.

Un informe de ‘América Noticias’ reveló este último jueves las amenazas de muerte que habría recibido el exministro Zamora por parte de una persona vinculada a Zeev Chen, un israelí sindicado como presunto jefe de una banda de narcotraficantes.

“Buenas noches, ¿usted es Víctor? Soy familiar de Zeev Chen. Tú y el presidente van a pagar… Tu familia va a pagar por toda la injusticia que hicieron. Víctor, mira no quiero perjudicarte, solo exijo que vayas a firmar el documento de defunción”, se lee en el mensaje de WhatsApp mandado el pasado 11 de julio.

El informe mencionó que la persona que mandaba estos mensajes al extitular de Salud quería que firme el documento de defunción para que el cuerpo de Zeev Chen sea trasladado a Israel.

“Solo necesitaba conversar con ustedes a ver cómo se me haría para que me autoricen para trasladar el cuerpo de él a Israel. Tienes hasta mañana para arreglar todo esto. Estoy en Perú y no prefieres cruzarte en mí”, continúa el mensaje.

De acuerdo con el citado medio, Zeev Chen falleció de COVID-19 en el hospital Arzobispo Loayza el pasado 14 de junio. Él estaba recluido en el penal de Lurigancho, donde contrajo la enfermedad. En el 2001 fue condenado a 20 años de cárcel por posesión de una tonelada de cocaína.

Asimismo, el informe precisa que la seguridad de Zamora y la de su familia se redoblaron. El caso se encuentra en investigación por parte de Dirección de Investigación Criminal por el delito coacción y amenazas.