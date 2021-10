Sigue el proceso de pago del apoyo económico Yanapay. Este lunes 11 de octubre comenzará el enrolamiento a billeteras digitales de 895,117 personas beneficiarias, proceso que durará hasta el 26 de este mes.

Asimismo, este jueves se abonó el subsidio individual de S/ 350 a otros 233,508 beneficiarios que ya cuentan con una billetera digital, informó el programa Pensión 65 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

Estas personas integran el grupo 2 de beneficiarios, conformado por 8.1 millones de ciudadanos que cobrarán mediante las modalidades de cuenta bancaria, billetera digital, cuenta DNI o banca celular. Este grupo representa el 60% del universo total de personas con acceso al apoyo económico en todo el país.

El pago del Yanapay a este grupo se inició el 5 de octubre con la modalidad depósito en cuenta bancaria, que abarca a más de 3.4 millones de personas. Esta entrega es progresiva porque el subsidio se abona según el último dígito del DNI de la persona beneficiaria. En esta modalidad se ha programado el pago por dígito cada dos días útiles.

El apoyo económico Yanapay es la operación financiera de pago de subsidio monetario más grande de la historia del país. Busca reactivar la economía de más de 13.5 millones de peruanas y peruanos pertenecientes a más de 7.9 millones de hogares en pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad, afectada por la pandemia de la COVID-19.

Las personas pueden verificar si acceden al apoyo económico Yanapay Perú y conocer la modalidad y fecha de pago asignadas ingresando a la plataforma www.yanapay.gob.pe o llamando a la línea gratuita 101 de lunes a domingos, de 7:30 a. m. a 9:30 p. m., incluyendo los feriados.

También por el grupo 2, a partir del 25 de octubre, se realizarán los abonos correspondientes a la modalidad cuenta DNI, mientras que desde el 2 de diciembre cobrarán los ciudadanos beneficiarios a los que se les ha asignado la modalidad de banca celular del Banco de la Nación.

Gradual, diversificado y seguro

El proceso de pago del apoyo económico Yanapay es gradual porque se realiza por grupos y de manera progresiva; diversificado porque se paga a través de 17 entidades financieras privadas y el Banco de la Nación; y seguro porque se están usando modalidades digitales para evitar contagios de coronavirus.

El subsidio individual comenzó a pagarse el 13 de setiembre al grupo 1, integrado por usuarias y usuarios de los programas sociales Pensión 65, Juntos y Contigo, del Midis.

Actualmente, continúa ese proceso con la entrega a domicilio, mediante ‘carritos pagadores’ o empresas transportadoras de valores, a personas usuarias de estos programas sociales con problemas físicos que les impiden acercarse a las agencias del Banco de la Nación.

Desde el 18 de octubre los ‘carritos pagadores’ también llevarán el apoyo económico al grupo 3, integrado por las personas beneficiarias que no pertenecen a los programas sociales y que a la vez viven en localidades rurales que no cuentan con entidades financieras. Finalmente, a partir del 17 de diciembre se pagará al grupo 4, conformado por personas beneficiarias que no tienen cuenta bancaria ni celular a su nombre.