El ministro de Salud, Hernando Cevallos, dijo que el expresidente de la República, Martín Vizcarra, inhabilitado por diez años para la función pública, no recibirá una dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19, al señalar que ya se le habría aplicado cuatro dosis.

Sin embargo, indicó que las personas investigadas por inmunizarse contra el coronavirus (COVID-19) con vacunas de Sinopharm de manera irregular en febrero de este año, pueden recibir su tercera dosis.

Respecto al caso del expresidente Martín Vizcarra, quien también se inmunizó de manera irregular, el ministro Cevallos reiteró que las “personas que han recibido más de tres dosis no recibirán una adicional”.

“Ya no recibiría una dosis adicional. Tengo entendido que tiene cuatro dosis. No necesita una tercera dosis”, puntualizó.

Dosis de refuerzo

Recordemos que los mayores de 18 años que ya cumplieron cinco meses o más de su segunda vacuna pueden acceder a la de refuerzo.

“En el caso de las personas que están en este proceso de investigación, están resolviendo algunos casos (...) el derecho a vacunarse no se afecta en este sentido. Estas personas, obviamente, más allá del error de haberse vacunarse o no de manera indebida, sí pueden completar sus dosis adecuadas, su tercera dosis”, precisó el titular del Minsa en entrevista a TV Perú Noticias.

Indicó que se ha dado la disposición que el grupo conformado por 487 personas, entre ellos funcionarios como la exministra de Salud, Pilar Mazzetti, el exrector de la UNMSM, Orestes Cachay, entre otros, a excepción del expresidente Martín Vizcarra, pueden recibir la dosis de refuerzo como “cualquier ciudadano en el país”.

“Esto no significa que no se seguirá investigando lo que han hecho, que no se tomarán las medidas respectivas, las suspensiones que están siendo evaluadas. El derecho a la vacunación es un derecho universal para todos los peruanos”, aseguró Cevallos.

