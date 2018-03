Vizcarra nuevo presidente: Minuto a minuto

Conoce aquí el Minuto a Minuto:

VIERNES 23 DE MARZO:

ACTUALIZACIÓN 12.30 Cinco congresistas se dirigen a Palacio de Torre Tagle para invitar a Martín Vizcarra al Parlamento, donde se realizará su juramentación.

ACTUALIZACIÓN 11.08 Pleno del Congreso aceptó la carta de renuncia de PPK. En la resolución legislativa se retiró el texto que indicaba que PPK había cometido "traición a la patria".

ACTUALIZACIÓN 08.30 El presidente del Congreso, Luis Galarreta, anunció que en los próximos minutos se realizará una Junta de Portavoces para elaborar el texto final de la resolución legislativa y corregir "algún error que se haya podido cometer".

ACTUALIZACIÓN 08:16 PPK considera "inaceptable" los términos del borrador de la resolución del Congreso y amenaza con retirar su carta de renuncia si el calificativo de traición a la patria no es cambiado.

Inaceptable la propuesta de Resolución Legislativa del Congreso que intenta presentar como vacancia una renuncia. De ser así retiro mi carta y me someto al procedimiento regular de vacancia donde ejerceré mi derecho de defensa. — PedroPablo Kuczynski (@ppkamigo) 23 de marzo de 2018

ACTUALIZACIÓN 07:30 Se revela que en el borrador de la resolución legislativa del Congreso que acepta la carta de renuncia de PPK se indica que este ha cometido "traición a la patria" a lo largo de los cargos públicos que ha desempeñado en su vida.

ACTUALIZACIÓN 00:47 Martín Vizcarra arribó al Perú tras viajar desde Canadá, donde se desempeñaba como embajador. Fue recibido con banda y un grupo de alrededor de cien personas.

JUEVES 22 DE MARZO:

ACTUALIZACIÓN 23:10 Concluyó debate en el Congreso y se anuncia que este viernes a las 10:00 am se pondrá a votación la aceptación de la carta de renuncia de PPK.

ACTUALIZACIÓN 17:25 El próximo Presidente de la República, Martín Vizcarra, en comunicación con el diario El Comercio, señaló que estima tener listo su Gabinete Ministerial en un plazo de diez días.

ACTUALIZACIÓN 17:03 Congreso inició debate para aceptar o no la carta de renuncia al cargo enviada ayer por PPK.

ACTUALIZACIÓN 16.51 Nicolás Maduro reiteró que asistirá a la Cumbre de las Américas que se realizará en Lima el 14 y 15 de abril.

ACTUALIZACIÓN 13:57 Gilbert Violeta anunció que Peruanos por el Kambio respaldará a Martín Vizcarra como nuevo Presidente.

Es nuestro deber patriótico respetar la Constitución y apoyar al nuevo Presidente Constitucional de la República Sr. Martín Vizcarra. El partido Peruanos Por el Kambio y nuestra bancada parlamentaria se ponen al servicio de país.(1/3) pic.twitter.com/yPmemQbwmn — Gilbert Violeta (@gilbertvioleta) 22 de marzo de 2018

ACTUALIZACIÓN 13:25 El oficial mayor del Congreso, José Cevasco, informó que Martín Vizcarra dará un discurso ante el Parlamento luego de recibir la banda presidencial en su ceremonia de juramentación como Presidente de la República, prevista para mañana al mediodía, luego de que el Pleno apruebe la renuncia de PPK.

ACTUALIZACIÓN 11:28 El Poder Judicial informó que el juez Juan Carlos Sánchez resolvió que programará la audiencia sobre el pedido de impedimento de salida del país contra PPK, una vez que en el Congreso se acepte la renuncia presidencial.

ACTUALIZACIÓN 08:50 La presidenta del movimiento Nuevo Perú, Verónika Mendoza, pidió hoy al primer vicepresidente Martín Vizcarra, convocar a nuevas elecciones.

MIÉRCOLES 21 DE MARZO:

ACTUALIZACIÓN 22:00 El Equipo Especial del Ministerio Público para el Caso Lava Jato, que lidera el fiscal Hamilton Castro, solicitó ante el Juzgado de Investigación Preparatoria Anticorrupción impedimento de salida del país contra Pedro Pablo Kuczynski.

ACTUALIZACIÓN 19:19 Martín Vizcarra emitió su primer tweet tras la renuncia de PPK: "Estoy indignado por la situación actual,como la mayoría de los peruanos. Pero tengo la convicción que juntos demostraremos una vez más que podemos salir adelante.

Por ello, regreso al Perú para ponerme a disposición del País, respetando lo que manda la Constitución".

ACTUALIZACIÓN 18:07 El presidente del Congreso Luis Galarreta llegó a la Fiscalía de la Nación, junto al Procurador del Congreso, para presentar la denuncia contra los congresistas Kenji fujimori, Bienvenido Ramírez, Guillermo Bocángel, Carlos Bruce, y la primera ministra Mercedes Aráoz, involucrados en los videos y audios difundidos ayer martes 20.

[AHORA] Titular del Parlamento, Luis Galarreta, llega junto al Procurador del @congresoperu a la Fiscalía de la Nación para presentar la denuncia correspondiente contra los involucrados en los videos y audios difundidos ayer martes 20. pic.twitter.com/Aq1LsJOlwp — Congreso del Perú (@congresoperu) 21 de marzo de 2018

ACTUALIZACIÓN 17:44 Marisa Glave, congresista del bloque Nuevo Perú, señaló que su agrupación está interesada en conversar con Martín Vizcarra, pero no en integrar un Gabinete. “La renuncia del señor Kuczynski no ha resuelto el descontento de la población. Sostenemos que debemos adelantar las elecciones”, dijo Glave.

ACTUALIZACIÓN 17:11 La Junta de Portavoces acordó por unanimidad aceptar la renuncia del presidente Kuczynski. No obstante, dijo que la aceptación de la renuncia se decidirá en un debate mañana jueves en el Parlamento.



Por otro lado, el viernes por la mañana debe juramentar el cargo de presidente Martín Vizcarra.



ACTUALIZACIÓN 16:59 “Los fujimoristas no se han portado bien, pero tenemos que constuir algo que sea pro y no anti. En el centro, estamos la mayoría de peruanos”, dijo Lourdes Flores Nano, excandidata presidencial por Unidad Nacional. Además, deslizó que el PPC está dispuesto a colaborar con el nuevo gobierno. “El PPC está para ofrecer ese discurso moderado, sensato”, dijo Flores Nano.

ACTUALIZACIÓN 17:24 El presidente del Congreso Luis Galarreta confirma que dicha entidad acepta la renuncia del presidente Kuczynski, aunque lamentó los términos de la renuncia del presidente y señaló que la renuncia fue impulsada por casos corrupción. “El Congreso estará a la altura para la Transición”, dijo Galarreta.

ACTUALIZACIÓN 16:46Nancy Lange salió del país hacia Estados Unidos desde hace una semana (el 14 marzo) y no ha vuelto al país.

ACTUALIZACIÓN 16:37 La izquierda peruana no acepta renuncia de Kuczynski y quiere destituirlo. "Lo que se debe hacer es ir a fondo caiga quien caiga. La Fiscalía debe investigar a los ministros que han estado involucrados en la compra de votos y aquí en el Congreso a los congresistas que han comprado votos y a los que se han vendido", dijo Marco Arana.

ACTUALIZACIÓN 16:28 El ministro de Trabajo Javier Barreda anuncia que el aumento del sueldo mínimo a S/ 930 (puedes verlo en este enlace ), en un primer tramo desde abril para pequeñas y microempresas; y desde mayo para las medianas empresas.



"PPK firmó y ratificó el aumento de sueldo mínimo. Son 450,000 personas que se verán beneficiadas con esta medida", dijo el ministro.



Como su cargo ha sido puesto en suspenso tras la renuncia de PPK, el ministro señaló: "No me siento cómodo ya que yo juré lealtad a primera ministra y al presidente, y creo que el gobierno debió haber acabado el 28 de julio del 2021", dijo.



ACTUALIZACIÓN 16:05 Julio Rosas, congresista independiente, pidió la inhabilitación de Kenji Fujimori por 10 años (ver la nota en este enlace ). tramitará el pedido junto al pedido de desafuero que el Congreso enviará al Ministerio Público.

ACTUALIZACIÓN 15:51 Confiep exige a todas las fuerzas políticas unir esfuerzos tras renuncia de PPK, a fin de dejar de lado las diferencias y “enfocarnos en una visión compartida del país que queremos y apoyar y respetar la transición constitucional sin condiciones”



ACTUALIZACION 15:50 "Al fujimorismo no le conviene hacer una oposición que haga que sea un gobierno débil. A Fuerza Popular le conviene tener una posición que permita la gobernabilidad. Para ellos es conveniente llegar al 2021 con posibilidades”, dijo Hernán Chaparro, de GfK.



Continuó: “Más aún que el hermano ya les puso un membrete para competir, el fujimorismo-Keiko va a competir con el fujimorismo-Kenji, mayor motivo para pensar en una gobernabilidad”, dijo Chaparro, quien estimó que Kenji Fujimori sobrevivirá al escándalo de los videos.



ACTUALIZACIÓN 15:48 Hernán Chaparro, gerente de la encuestadora GfK, dijo que no se debía pensar en Martín Vizcarra como un "salvador".



“Ahora tenemos una especie de segundo gobierno que va a ser Vizcarra, pero el problema es volver a creer que va a comenzar todo a subir rápidamente. Pero lo que necesita es un mínimo de consenso entre Congreso y Ejecutivo; y lo otro que es la lección número 1 es que la legislación de temas electorales no permita claridad de a quién se elige”, comentó Chaparro.

ACTUALIZACIÓN 15:43 El canciller chileno Hernán Larraín aseguró que el gobierno es un "fiel seguidor del principio de no intervención", luego de que PPK renunciara a la presidencia.



“Esperamos una salida institucional a la crisis del Perú. Tenemos las mejores relaciones entre el sur del Perú y el norte de Chile. Esperemos que el buen momento en la relación de Chile y Perú pueda continuar y la Cumbre de las Américas pueda realizarse”, dijo en un medio chileno un parlamentario de ese país.

ACTUALIZACIÓN 15:41 Gilbert Violeta, vocero de Peruanos por el Kambio: "Si aquí se quiere seguir generando confrontación política, en lugar de voltear la página, tendrán confrontación política", dijo.



Consultado sobre los términos de la renuncia, Violeta señaló que el país se está "desangrando" porque no hubo capacidad de diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo. " El legislativo no tuvo una lideresa que no supo aceptar los resultados electorales", dijo PPK.



Confirmó que el vicepresidente Martín Vizcarra llega mañana jueves a las 8:00 p.m.



ACTUALIZACIÓN 15:31 Según fuentes del gobierno, el Gabinete ha presentado su renuncia.

ACTUALIZACIÓN 15:30 Alfredo Barnechea: "Vizcarra tiene que entender que es un presidente de transición". Señaló que nunca lo apoyó en la segunda vuelta porque conocía su "fraude del gas".

ACTUALIZACIÓN 15:15 Alberto Quintanilla, del bloque Nuevo Perú, anuncia que no aceptará la renuncia de PPK, porque “no hay ningún reconocimiento de la culpa de Kuczynski”. El congresista señaló que es una posición propia de su bancada, y aún no conversa con otras bancadas.

ACTUALIZACIÓN 15:08 La Junta de Portavoces se reunirá a las 15:30 y decidirá si acepta o no la renuncia de Kuczynski.

ACTUALIZACIÓN 15:05 “Él (PPK) está inmerso por temas de corrupción gravísimos, no se está yendo porque el Congreso ha obstruido. Yo lo lamento”, dijo Daniel Salaverry, legislador de Fuerza Popular.

ACTUALIZACIÓN 14:55Ántero Flórez Aráoz , quien ha sido llamado varias veces a la casa de PPK en otras crisis, dijo: “Todo este informe de la UIF está acreditando que han habido actitudes equívocas en todo esto”.

ACTUALIZACIÓN 14:54 El presidente publicó el envío de su carta de renuncia a su alta investidura al Congreso.

He remitido al Congreso el original de esta carta, que he transmitido al Perú, renunciando al cargo de Presidente Constitucional de la República. pic.twitter.com/PHX6ZccU9r — PedroPablo Kuczynski (@ppkamigo) 21 de marzo de 2018

ACTUALIZACIÓN 14:48 Martín Vizcarra llegará al Perú a las 8:00 p.m. de mañana jueves. Conoce su perfil en este enlace.

ACTUALIZACIÓN 14:46 PPK concluyó su último mensaje a la Nación (puedes leer la nota aquí). Anunció su renuncia y negó los cargos imputados en los "Kenjivideos".

Mira todo el Mensaje a la Nación aquí:

PPK confirmó renuncia a la Presidencia de la República

ACTUALIZACIÓN 14:45 Mensaje de PPK: "La oposición ha tratado de pintarme como si fuera una persona corrupta y ha conseguido hasta a afectar a un grupo de trabajadores sencillo y honestos que laboran en mi domicilio e involucrándolos en sus ataques".



"Rechazó estas afirmaciones nunca comprobadas, reitero mi compromiso con un Perú honesto para todos. Remito al Congreso esta carta donde renunció al cargo de presidente constitucional de la República", dijo PPK.



" Considero que dada esta crisis que ha sido generada por actos políticos subjetivos, es importante para nuestra nación es importante que nos avoquemos a las reformas políticas constitucionales que nos permitirán no volver regresar a este nuevo trance y así iniciar un nuevo capítulo hacia el progreso y la justicia", dijo PPK.

ACTUALIZACIÓN 14:44 "Frente a esta difícil situación que se ha generado y que me hace injustamente aparecer como culpable de actos en los que no he participado, pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la Presidencia de la República, porque no quiero ser un escollo para nuestra nación a la senda de la unidad y armonía que el Perú tanto necesita y que a mí me negaron. No quiero que ni la patria ni mi familia sigan sufriendo”, fueron las palabras de renuncia de PPK.

ACTUALIZACIÓN 14:54 "Habrá una transición constitucionalmente ordenada. Agradezco a quienes me ayudaron en mis dos campañas. Agradezco a mis ministros y colaboradores en este proyecto. Gracias a todos", dijo PPK.

ACTUALIZACIÓN 14:42 PPK vuelve a criticar el informe de La UIF.

ACTUALIZACIÓN 14:41 "Esta confrontación política ha creado un clima de ingopbernabilidad que le hace un enorme daño al país, que no nos permite avanzar", dijo PPK.



"La situación es lamentable si advertyimos que nos encontramos ad portas del Bicentenario dela República, y que tal acontecimiento debería merecer la unidad de todos los peruanos", dijo PPK.

ACTUALIZACIÓN 14:39 El presidente inicia su Mensaje a la Nación.

ACTUALIZACIÓN 14:38 "Tenemos que hacer una agenda legislativa compatible con el Ejecutivo. Van a necesitar facultades delegadas, y se las damos. Pero lo importante es poner en marcha la economía del país”, dijo Velásquez Quesquén, del Apra.

ACTUALIZACIÓN 14:37 "Va a ser importante que se busquen consensos para que sea una mesa directiva multipartidaria", dijo Héctor Becerril en RPP Noticias.

ACTUALIZACIÓN 14.35 El aún presidente Pedro Pablo Kuczynski llega a su casa en jirón Choquehuanca, San Isidro. Se reforzó la seguridad de la residencia de PPK, aunque permanece así desde diciembre.

ACTUALIZACIÓN 14:29 El aún presidente PPK recorre las calles de Lima. El presidente daría un mesaje a la nación a las 14:30 p.m. y luego iría a su casa en avenida Choquehuanca, en san Isidro.

ACTUALIZACIÓN 14.20 PPK se despidió de Palacio de Gobierno.