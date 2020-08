El premier Walter Martos, afirmó este domingo que el Gobierno no tiene planeado contratar los servicios del exministro de Salud, Víctor Zamora, como asesor, tal y como se venía señalando en los últimos días.

Explicó que Zamora fue convocado para conversar de sus experiencias y le manifestó que en cualquier momento volvería a llamarlo para ver su experiencia en el manejo de la pandemia del COVID-19, tal y como lo está haciendo con otros profesionales.

“En ningún momento se le ha nombrado al exministro como asesor. Lo que yo tuve fue una conversación, como él es exministro, referente a las experiencias que ha tenido durante el manejo de la pandemia, pero en ningún momento se le ha contratado ni como consultor ni asesor”, aclaró en una conferencia de prensa realizada para supervisar el cumplimiento de la inmovilización social obligatoria de los domingos.

En tal sentido, afirmó que no está en los planes del Gobierno la contratación de Zamora. “No está planeado contratarlo como asesor porque estamos trabajando directamente con la ministra de Salud y con todo el equipo que tiene en la PCM. No necesitamos un asesor para esto”, sostuvo.

De este modo Martos desmintió lo dicho por el exministro de Salud, quien en la víspera aseguró que ya se habían iniciado las conversaciones para su contrato, pero que finalmente no se concretó.

“Había sido invitado a continuar participando en los esfuerzos que son necesarios para enfrenta la epidemia. Sucedió que recibí una llamada para participar en una reunión en la Presidencia del Consejo de Ministros en la que se habló del tema nuevamente. Allí fue que circuló un documento que envió el Congreso de la República pidiendo información si yo iba a ser o no [asesor], en qué calidad iba a ingresar al Gobierno cuando estábamos en plenas conversaciones realmente de cuál iba a ser mi rol. Pero eso no se ha concretado. No [soy asesor]”, había señalado Zamora al programa “Plan D’ Escape” de Argolla TV.