El primer ministro Vicente Zeballos informó esta mañana que se realizará una “profunda investigación” tras el fallecimiento de una de las víctimas mortales del coronavirus en nuestro país.

El jefe del Gabinete de Ministros se refrió al hombre de 69 años que falleció su departamento de Miraflores dos días después de acudir el Hospital Edgardo Regabliatti, donde se le practicó la prueba de descarte del Covid-19.

“Se están haciendo las investigaciones no solo desde el ámbito médico, sino especialmente en el policial para deslindar responsabilidades. Este paciente fue el martes 17 al hospital y, obviamente, si tenía síntomas de gravedad debió ser retenido. Eso no ocurrió y se dispuso que vaya a su casa y esté en aislamiento, pero falleció ayer en la tarde. Esto no puede quedarse en el parte médico, en están haciendo las diligencias del caso para una profunda investigación”, aseguró Zeballos a TV Perú.

Respecto a los residentes del edificio Santa Ana de Miraflores, donde vivía la víctima, Vicente Zeballos indicó que ellos deberán pasar una prueba rápida de descarte de Covid-19.

“(El paciente) fue derivado a su domicilio donde estuvo sujeto a aislamiento. Si esto se cumplió en la dimensión recomendada, no habría mayor contagio pero en el espacio del deslinde es necesaria una medida integral. Las disposiciones las está tomando el propio Essalud”, añadió el premier.

Perú registra a la fecha hay tres fallecidos por coronavirus y 234 casos confirmados de un total de 3.841 muestras evaluadas a nivel nacional. El Ministerio de Salud informó que además del paciente que falleció en su vivienda, las otras dos víctimas son un hombre de 78 años que murió en el Hospital de la Fuerza Aérea del Perú y otro varón de 47 años que perdió la vida en el Hospital Dos de Mayo.