La Municipalidad de La Molina habilitó una vía auxiliar en la Vía de Evitamiento, en el acceso a la avenida Separadora Industrial, para que los conductores eviten pagar el peaje. En la zona, la empresa Lima Expresa inició los trabajos de la implementación de una caseta para el cobro respectivo.

En declaraciones a TV Perú Noticias, el alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, señaló que esta medida desafía el abuso y la corrupción. “Pero, sobre todo, estamos reivindicando la dignidad del limeño con la habilitación de toda esta vía libre, en donde todos los amigos choferes van a tener la capacidad de elegir si quieren pagar peaje o quieren pasar por la vía auxiliar. Es un clamor popular de varios años que a lo largo de cada peaje debía haber una vía auxiliar”.

En esa línea, instó a los gremios, colectivos y amigos de Chorrillos, Puente Piedra y Lurín a que también coloquen una vía auxiliar en la zona donde hay peajes para que los conductores no tengan la obligación de pagar dicho tributo. “Que hagan lo que hemos hecho, que no tengan miedo de las denuncias porque no van a prosperar”.

En otro momento, el burgomaestre informó que el ayer, miércoles 16 de marzo, presentó un habeas corpus por toda la vía auxiliar en la Av. Separadora Industrial.

“Ahorita no hay autoridad que se pueda avocar a una causa pendiente porque nosotros ya lo hemos hecho. Pero, además, estoy demandando a los directores de Lima Expresa y a todos los gerentes por S/50 millones cada uno para que con esa plata podamos hacer una salida de la Av. Separadora Industrial hacia la Av. Los Quechuas que debió hacer la concesionaria”, puntualizó.

-Sube el peaje-

Desde el 13 de febrero, los vehículos livianos, pesados y de carga que transiten por los peajes de la Vía de Evitamiento y de la Vía Expresa Línea Amarilla deberán pagar la nueva tarifa de S/6,30. La empresa explicó que este aumento de S/0,40 (la tarifa anterior era de S/5,90) se debe al reajuste anual del cobro de ambos peajes, contemplado en el contrato de concesión con la Municipalidad de Lima.

El Poder Judicial admitió la demanda de amparo presentada por el alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, contra el alza de peajes de la Vía de Evitamiento y de la Vía Expresa Línea Amarilla, los cuales son administrados por Lima Expresa.

VIDEO RECOMENDADO

Dos delincuentes tenían la costumbre de asaltar desalmadamente y escabullirse por los techos de las quintas en el Cercado de Lima. Pero esta vez, gracias a las cámaras de seguridad de la Municipalidad Metropolitana de Lima con apoyo del serenazgo lograron capturar a estos malhechores apodados como "Los gatos techeros". (Fuente: América TV)