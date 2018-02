“Veo a Vizcarra con mayor capacidad que PPK para formar un gobierno de ancha base”

En febrero del año pasado, cuando estalló el caso Chinchero, el congresista Víctor Andrés García Belaunde calificó de “vendepatria” al entonces ministro Martín Vizcarra y le pidió que renunciara. Hoy, el escenario parece haber cambiado notoriamente.

¿Qué es lo peor que podría ocurrir en este escenario de inestabilidad política por el pedido de vacancia contra PPK?

La gente teme mucho a los cambios presidenciales, pero se demostró cuando cayó Alberto Fujimori y subió Valentín Paniagua que las cosas pueden cambiar para bien. En teoría, no debería pasar nada, el gobierno sigue siendo el mismo.

¿Con Martín Vizcarra en la Presidencia la situación podría mejorar considerablemente?

Creo que Vizcarra puede encarnar mejor el papel de presidente y puede tener mayores contactos con la oposición. Lo veo con mayor capacidad que PPK para formar un gobierno de ancha base.

Es decir, ¿percibe que este tiene mayores cualidades para gobernar que el propio PPK?

Con todos los defectos que puede tener Vizcarra, me parece que, al no estar vinculado a Lava Jato y al no haber cobrado en ambos lados del mostrador cuando fue autoridad, eso le da una solvencia moral que no tiene Kuczynski en este momento.

Pero el caso Chinchero sigue siendo una piedra en el zapato para Vizcarra, ¿o acaso ya no lo percibe así?

Bueno, la única manera de superar el tema de Chinchero es que la gente vea al Gobierno haciendo la obra, y noto que ya empezó a hacerla.

De asumir Vizcarra la Presidencia, ¿Acción Popular lo respaldaría?

No tenemos ningún problema, nosotros somos respetuosos de la Constitución. Los puentes van a estar siempre abiertos.

PPK asegura que no renunciará al cargo y que se defenderá “panza arriba”. ¿Qué le parece?

El presidente no se da cuenta de que está en un camino sin retorno. Difícilmente va a poder terminar su gestión, fueron tres años muy largos en un país que eligió a un economista para que nos saque de la parálisis económica que sufríamos y resulta que lejos de sacarnos, nos ha hundido más.

¿De qué forma?

Durante el Gobierno anterior se creció 4.5% y el año pasado el Perú creció 2.5%. Con un militar (Humala) crecimos 4.5% y con un economista (PPK) crecemos 2.5%. ¿Dónde estamos?

¿De qué manera será recordado Kuczynski en la historia del Perú?

PPK va a pasar a la historia como un líder fallido. La historia será dura con él, por los resultados que se ven ahora.