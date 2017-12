Vargas Llosa tras indulto: Quienes votamos por PPK contribuimos sin saberlo con llevar al poder a Fujimori

Este sábado, el escritor peruano Mario Vargas Llosa (MVLL) dedicó su columna semanal en El País - la cual tituló La traición de Kuczynski - al indulto del presidente PPK dado a Alberto Fujimori por razones humanitarias. Calificó el proceso como un “sucio cambalache”.

“Yo nunca hubiera imaginado que tras la figura bonachona de ese tecnócrata benigno que parecía Kuzcynski, se ocultara un pequeño Maquiavelo ducho en intrigas, duplicidades y mentiras”, es una de las frases que resume su columna.

“En su discurso exculpatorio Kuzcynski llamó ‘errores y excesos’ a los asesinatos colectivos, torturas, secuestros y desapariciones cometidos por Fujimori”, indicó.

Traición

MVLL deduce a la luz de los hechos que, a la vez que Kuczynski se preparaba su defensa para el proceso de vacancia, “negociaba a escondidas” con Kenji Fujimori o el propio Alberto, “un sucio cambalache”.



“El indulto presidencial al reo por “razones humanitarias” a cambio de los votos que le evitaran la defenestración. Esto explica la misteriosa abstención de los 10 fujimoristas que salvaron al presidente”, indicó.



“De esta manera, quienes en las últimas elecciones presidenciales votamos por Kuczynski creyéndole que en su mandato no habría indulto para el dictador que asoló el Perú, cometiendo crímenes terribles contra los derechos humanos y robando a mansalva, hemos contribuido sin saberlo ni quererlo a llevar otra vez al poder a Fujimori y a sus huestes”, concluye el Nobel peruano.

El 2021

Las implicancias del indulto y la votación la noche de la no-vacancia, para Vargas Llosa, es que el fujimorismo controla el Legislativo y el Ejecutivo, “pues Kuzcynski, con su pacto secreto, no ha utilizado al exdictador, más bien se ha convertido en su cómplice y rehén”.



Vargas Llosa proyectó en qué condiciones serían las elecciones del 2021. “En adelante, deberá servirlo, o le seguirán tumbando ministros, o lo defenestrarán. Y esta vez no habrá demócratas que se movilicen para defenderlo”, agregó.



No obstante, un escenario con Kuczynski obedeciendo al fujimorismo solo tiene una fisura en la cuota de poder de los hermanos Fujimori.



“La traición de Kuczynski permitirá que el fujimorismo se convierta en el verdadero Gobierno del país y haga de nuevo de las suyas, a menos que la división de los hermanos, los partidarios de Keiko y los de Kenji (este último, preferido por el padre) se mantenga y se agrave”, escribió Mario Vargas Llosa.



“¿Serán tan tontos para perseverar en esta rivalidad ahora que están en condiciones de recuperar el poder? Pudiera ocurrir, pero lo más probable es que, estando Fujimori suelto para ejercer el liderazgo (apenas se anunció su indulto, su salud mejoró) se unan; si persistieran en sus querellas el poder podría esfumárseles de las manos”, señaló.

Proyectos fujimoristas

Recordó que el “avasallamiento” el Poder Judicial fue una de las primeras medidas tras el golpe de Estado de 1992. Esto debido al “proyecto fujimorista” contra jueces y fiscales que investigan las relaciones de Keiko Fujimori con la empresa Odebrecht.



El escritor también señaló que medios de comunicación como El Comercio “se le han ido de las manos” al fujimorismo, debido a su director, pero inmediatamente se preguntó: “¿Hasta cuándo podrá mantener ese diario la imparcialidad democrática que le impuso el nuevo director desde que asumió su cargo?”.

Te dejo, Madrid

MVLL contó detalles de su última reunión en Madrid, donde tocaron el tema del indulto. “La última vez que nos vimos, en Madrid, le dije: ‘Ojalá no pases a la historia como el presidente que amnistió a un asesino y un ladrón’”.



“Él [PPK] no ha asesinado a nadie todavía y no lo creo capaz de robar, pero, estoy seguro, si llega a infiltrarse en la historia será sólo por la infame credencial de haber traicionado a los millones de compatriotas que lo llevamos a la presidencia”, escribió.