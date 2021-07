Vacunatón: ¿Cómo hago para acudir a los centros de inmunización durante el toque de queda?

Este sábado 10 de julio se inicia la estrategia denominada “Vacunatón”, que constará de 36 horas ininterrumpidas de inmunización contra el coronavirus (COVID-19) en 21 locales distribuidos en Lima y Callao.

Por ello, las personas que están previstas ser inmunizadas en esta primera jornada podrán desplazarse sin problemas en el horario de toque de queda que rige en la capital, de 11 p.m. a 4 a.m.

Recordemos que, el “Vacunatón” iniciará el sábado a las 7 a.m. y culminará a las 7 p.m. del domingo 11 de julio. Esta semana le corresponde ser inoculados a las personas pendientes de su segunda dosis, rezagados de la primera dosis, mayores de 50 años y a los de 47 a 49 años.

¿CÓMO ACUDO EN TOQUE DE QUEDA A LOS CENTROS DE INMUNIZACIÓN?

Al respecto, el asesor del Despacho Ministerial en el Ministerio de Salud (Minsa), Arturo Granados, explicó en entrevista a Canal N que las personas previstas para ser vacunadas este fin de semana solo deberán presentar su DNI si se movilizan en toque de queda a los centros de inmunización.

“Hay un acuerdo del Consejo de Ministros para hacer un paréntesis, un régimen de excepción para la madrugada. Entonces, este fin de semana, y los otros, tendremos esa excepción para todos los que les corresponde vacunarse”, señaló.

“Es decir, todas las personas de 47 a más que circulen a partir de las 11 p.m. y en la madrugada no van a ser detenidas porque por su DNI uno sabe que está en el rango de vacunación. Eso no es una carta libre, no queda abolido el toque de queda”, aseguró.

Indicó que, si hay personas entre los 20 a 30 años o de rangos de edad menores a los previstos para la “Vacunatón”, no tienen permitido circular en horario de inmovilización social obligatoria.

“No pueden estar circulando por la calle bajo el pretexto de la vacunación. La Policía va a seguir haciendo su trabajo, pero hay un régimen de excepción para los que están en edad de vacunarse. Eso es muy importante para dar todas las facilidades”, puntualizó.

Cabe indicar que, desde el lunes 12 de julio hasta el domingo 1 de agosto el horario de toque de queda en Lima y Callao será de 12 a.m. (medianoche) a 4 a.m.

FECHAS DEL VACUNATÓN

Primer vacunatón: sábado 10 y domingo 11: personas pendientes de segunda dosis, rezagados de primera dosis, mayores de 50 años y personas de 49-47 años.

sábado 10 y domingo 11: personas pendientes de segunda dosis, rezagados de primera dosis, Segunda vacunatón: sábado 17 y domingo 18: personas pendientes de segunda dosis, rezagados de primera dosis y personas de 46-45 años.

sábado 17 y domingo 18: personas pendientes de segunda dosis, rezagados de primera dosis y Tercer vacunatón: sábado 24 y domingo 25: personas pendientes de segundas dosis, rezagados de primera dosis y adolescentes (12-17 años) con comorbilidad priorizadas.

