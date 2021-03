A un mes de la llegada del primer lote de vacunas al Perú que hasta hoy suman poco más de un millón, se ha logrado inocular alrededor de 300,000 personas, lo cual representa un 0.91% del total de la población.

En la región, el país que más habitantes ha vacunado es Chile, con 3.66 millones de dosis suministradas. Ello significa que ha logrado inocular al 19.15% de su población, según cifras de Our World in Data, respaldado por la Universidad de Oxford.

Asimismo, el país austral ocupa el cuarto lugar en vacunación en el mundo, detrás de Israel, los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y los Estados Unidos. En Latinoamérica, Brasil, Costa Rica y México, que han vacunado menos del 4% de su población, le siguen muy de lejos, según informa la agencia AFP.

Logística

En Perú todavía el proceso se encuentra lento y se espera que esta primera etapa sirva como una práctica para cuando inicie la vacunación masiva y a corregir ciertos problemas logísticos como el orden de la vacunación, así como evitar la aglomeración de personas, menciona el epidemiólogo César Cárcamo a Gestión.pe.

“Contamos con experiencia previa en campañas de vacunación. En los años 80 se vacunaban millones de peruanos en un fin de semana. Así se debería trabajar también. Sin embargo, actualmente no hay un sistema totalmente claro”, indicó.

Para el infectólogo, Fernando Mejía, el proceso de vacunación en Perú ha sido mejor comparado a varios países de la región, excepto Chile, México, Costa Rica y Brasil. No obstante, considera que siempre hay oportunidades de mejora, sobre todo en la logística de vacunación, porque en la primera etapa no se consideraron a algunos médicos.

“Ha habido problemas de descoordinación porque no se incluyó a varios médicos, personal de salud. Sobre todo, quienes no están afiliados a una Institución Prestadora de Salud (IPRES). Hay mucho personal que no está afiliado”, añadió.

Una de las dificultades, según el infectólogo, se encuentra en el registro de las personas que se vacunarán, es decir identificarlas. “Si en teoría era fácil identificar a los grupos médicos, hacerlo con el grupo de población será más difícil. Se debe trabajar en evitar duplicaciones. Hay cuestiones logísticas que las enfermeras son las más especializadas y ellas deben plantear un orden”, acotó.

Más dosis y vacunadores

Una de las últimas vacunaciones masivas en el Perú se realizó el año 2006 durante la “Campaña de Vacunación para la Eliminación de la Rubeola y Síndrome de la Rubeola Congénita (SRC)”. En solo un mes se logró inmunizar a más de 19 millones de peruanos. Asimismo, se dispuso de 300,000 vacunadores.

Cárcamo afirma que Perú tiene un buen sistema de vacunación y ello se debería notar cuando Perú disponga de una mayor cantidad de vacunas. Sin embargo, la pandemia del COVID-19 es totalmente distinta a la rubeola, una enfermedad que no es muy contagiosa como el coronavirus, lo cual impide también agrupar a un gran número de personas.

“Para evitar contagios durante la vacunación, se debe aumentar el número de vacunadores, espacios abiertos y evitar que las personas se junten. Sacar citas para no esperar en la cola junto a la existencia de un horario, una programación para recibir la vacuna”, sostuvo.

Añade que será necesario contar con más vacunadores, que no sean necesariamente profesionales de la salud, también estudiantes. De esa forma, se tendría un ejército de cien mil personas capaces de inocular a la población. “Si hubiera mayor disponibilidad de vacunas, se necesitarían más vacunadores”, dijo.

Bajo esa misma línea, Mejía manifiesta que será muy difícil aumentar la velocidad de vacunación porque hay entre veinticinco mil y treinta y cinco mil vacunadores. Lo cual es insuficiente para inocular de una forma más rápida. Asimismo, considera que es importante realizar la campaña en campos abiertos para conservar la distancia.

El dinamismo de la vacunación en Chile, se debe en cierta parte, a la exitosa negociación que tuvieron al conseguir 35 millones de dosis de los laboratorios y del programa Covax. Sin embargo, Perú todavía no recibe buena parte de las de dosis que ha conseguido con los laboratorios.

Antonio Pratto, representante del Comando Vacuna, estimó que es necesario tener alrededor de 20 millones de vacunas entre abril y mayo para poder inocular al 60% de la población como lo estima el Ministerio de Salud. Sin embargo, no hay señales de poder conseguirlo, lo cual impide una mayor velocidad de vacunación.

“Hace poco inocularon a 300 personas. Cuando haya vacunas se necesitará un ejército de vacunadores para inocular 130,000 personas por día y llegar al 70% hacia finales del año. El gran problema de ahora no es el proceso de vacunación, que será exitoso cuando haya vacunas”, comentó.

Los especialistas estiman que la vacunación en Perú podría ser exitosa si se brindan las mejoras en logística y aumenta el número de vacunadores. Pero, sin duda lo más importante que consideran es aumentar la cantidad de vacunas lo más pronto posible.

Dato

En Latinoamérica se han suministrado 17.9 millones de vacunas. En todo el mundo van 269.7 millones de inoculaciones