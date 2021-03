El presidente Francisco Sagasti afirmó hoy que el Gobierno vienen realizando esfuerzos para comunicar de una manera clara a la ciudadanía respecto a toda información sobre las vacunas y el proceso de inmunización. No obstante, remarcó que no viene apoyando este esfuerzo la difusión de datos o interpretaciones “antojadizas y sesgadas” que muestran una noticias con un interés político.

En declaraciones a TVPerú durante la supervisión del proceso de vacunación de los adultos mayores en la casa hogar Canevaro, el jefe de Estado ofreció disculpas a la población porque hasta el momento no es posible explicar con claridad los temas de negociaciones, pruebas, distribución y aplicación de dosis de vacunas contra el COVID-19, pero aseguró que siguen trabajando en ello.

“Eso es sumamente importante, pero recordemos informar sobre vacunas no es como informar sobre un partido de fútbol. Es una cosa mucho más compleja. Aquí el fútbol lo entendemos todos, pero el proceso de producción, prueba, distribución y aplicación de una vacuna es sumamente complejo y difícil. Estamos haciendo los mejores esfuerzos para explicarlos de una manera sencilla y clara, y tampoco ayuda en nada aquellas interpretaciones antojadizas, sesgadas que tratan de utilizar la información para ganar puntos políticamente”, señaló.

Asimismo, el mandatario insistió que toda información sobre vacunas de cualquier laboratorio debe ser analizada de forma adecuada y evitar brindar conclusiones o interpretaciones que no contengan un punto de vista científico.

“Creo que tenemos que tener calma analizar la información de manera tranquila, adecuada, y racionalizar y no adelantarnos a llegar a dar conclusiones que no tienen un fundamento científico. Pedimos disculpas a la ciudadanía si es que no es posible explicar con toda la claridad que quisiéramos, todo este difícil proceso de adquisición pruebas clínicas, aplicación de la vacuna, pero por favor tengan un poco de paciencia porque estamos en todo el mundo con este problema de explicar resto a la ciudadanía”, agregó.

Sagasti reiteró que otro problema que involucra no solo al Perú sino a otros países es la escasez de vacunas.

“Al mismo tiempo tenemos que conseguir las vacunas en una situación en que la provisión y oferta de vacunas es escasa, la tienen pocos laboratorios y la demanda es enorme. Y en esas circunstancias debemos tomar decisiones complejas y difíciles”, añadió.

-Adultos mayores-

De otro lado, respecto al proceso de vacunación que se inició el último lunes, Francisco Sagasti aseguró que todo este grupo vulnerable serán vacunados, y que todo depende de la llegada de otras dosis al país.

“Acá [Canevaro] tenemos 600 adultos mayores, de ellos solo un porcentaje limitado se vale por sí mismo, y por lo tanto necesita el apoyo permanente de todo el equipo que está a cargo de ellos, enfermeras, asistentes. Por eso es importantísimo a los adultos mayores que son de los más vulnerables frente a la pandemia darles todo el apoyo que necesitan”, indicó.

“Y poco a poco iremos expandiendo la vacunación a todos los adultos mayores, dependerá de la velocidad con la cual nos llegan las vacunas y estamos todos listos para organizar las brigadas de vacunación como ustedes han visto ahora. Las señoras y señores están muy contentos. Es importantísimo que los adulos mayores que se vacunen a la brevedad posible de acuerdo a la disponibilidad de vacunas”, agregó.