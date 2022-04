El titular del Ministerio de Salud (Minsa), Jorge López, indicó esta semana que espera que el 80% de la población objetivo cuente con su tercera dosis contra el coronavirus (COVID-19) para evaluar la eliminación del uso obligatorio de la mascarilla en espacios abiertos, tal como ocurre en países como Chile y España.

Al respecto, diversos especialistas fueron consultados por este diario para conocer su opinión con relación al anuncio.

Discrepan con anuncio del Minsa

La exjefa de Inmunizaciones del Minsa, Gabriela Jiménez, se mostró en contra de lo anunciado por el sector Salud y consideró que el uso obligatorio de mascarillas en espacios abiertos -en este momento- debería estar dirigido solo a personas inmunosuprimidas, con problemas respiratorios, con cáncer, entre otros.

“En ese sentido, (esperar al 80% para levantar la medida), sí discrepo y hay muchos que discrepan con la propuesta (...) Nosotros sabemos que prácticamente en este mes de abril estamos en el número de casos, incluso de hospitalizaciones, comparada con las dos primeras olas pandémicas, más bajo. En teoría, eventualmente podríamos decir que se acabó la tercera ola, por tanto, lo que se tiene que hacer es una evaluación de las medidas de restricción”, indicó en diálogo a este medio.

“No estamos de acuerdo con que se siga utilizando mascarillas en espacios abiertos. Vamos a tener a toda la población mal usándolo porque los criterios de uso ya no están siendo controlados correctamente. (....) Es contraproducente las medidas que aún se están manteniendo y consideramos, por tanto, que ese aspecto sí debería ser reevaluado”, añadió.

Comentó que, para reforzar las medidas de seguridad, el Minsa tiene que mejorar la vigilancia del distanciamiento de dos metros y la ventilación en lugares cerrados. “Yo diría que las personas inmunosuprimidas, me refiero a los comórbidos, a las personas con cáncer, con problemas crónicos respiratorios, si deberían usar las mascarillas como un factor de protección como hacíamos antes por ejemplo con los pacientes de VIH”.

Por su parte, el analista de datos y exintegrante de la plataforma OpenCovid-Perú, Juan Carbajal, señaló que en otros países las decisiones en cuanto al uso de la mascarilla en espacios abiertos distan mucho de las determinaciones que toma Perú.

“Yo por ejemplo veo a Colombia, donde el presidente Iván Luque el 23 de febrero indicó que en todas las ciudades que tengan más del 70% con dos dosis en espacios abierto: cero mascarillas. Chile esta semana ha tomado medidas similares. En cambio, en Perú ¿por qué la tercera dosis, por qué a toda la población?, y, además, hoy inclusive nuestro país tiene mejores indicadores epidemiológicos que Colombia, y Colombia desde el 23 de febrero a la fecha no ha tenido brotes ni rebrotes de caso COVID-19, lo mismo que Perú. Entonces, como que esas decisiones para llegar al 80% y recién ver si usamos o no la mascarilla en espacios abiertos, distan mucho de lo que otros países viene haciendo”, aseveró.

¿Cuándo se alcanzaría el 80% de la población vacunada con tres dosis?

Según Gabriela Jiménez, actualmente las brigadas de vacunación están aplicando entre 100 a 107 mil dosis por día. Por lo que, ella proyecta que fines de junio o inicios de julio estaríamos alcanzando la meta propuesta por el Minsa para retirar el uso obligatorio de mascarillas en espacios abiertos.

“Nosotros estaríamos llegando recién a fin de mes de junio, o sea, estaríamos terminando el primer semestre de este año alcanzando el 80%. Significa que recién en julio podríamos decir que habríamos sobrepasado o alcanzando el 80%. Entre fines de junio y las primeras semanas de julio”, señaló.

“Ese sería más o menos la proyección de alcance considerando que todavía a la fecha tenemos nosotros una brecha de población por vacuna de 8 millones y medio”, añadió.

En tanto, Juan Carbajal, precisó que el promedio de aplicación de terceras dosis diarias está alrededor de 90 mil. “Para poder llegar al 80% tenemos que llegar a 26 millones 200 mil, estamos hablando de un restante de 11 millones 800. En el hipotético caso, deberíamos bordear a lo mucho los 100 mil a 120 mil dosis en promedio, pero claro el promedio debería ser estándar, no tener esos baches”.

“ Estamos hablando que en octubre o setiembre se podría llegar , digo se podría llegar. Ese cálculo está hecho con el promedio actual en tercera dosis, que es bajo, es bajo no solo por la cantidad de dosis que se están aplicando sino porque el ritmo está en bajada. Seríamos optimistas de poder llegar al 80% si es que viésemos la curva de crecimiento en subida, pero no, hoy está en bajada, y eso se observa en todos los grupos etarios”, aseveró.

3ra Dosis #vacunaCOVID19 🇵🇪

Hoy 13/04: 50%



Para llegar al 80%, con el ritmo de vacunación de 3ra dosis en PICADA📉, se tardarían alrededor de 4 a 5 meses.



Uso de mascarilla debe seguir

Al ser consultado respecto al anuncio del Minsa sobre eliminar el uso de la mascarilla en espacios abiertos, el exministro de Salud, Óscar Ugarte, expresó que las medidas frente al COVID-19 se deben ir flexibilizando conforme se avanza con la seguridad.

“La seguridad está dada, uno, con la vacunación, ahí estamos lejos, dos por el comportamiento social y eso tiene que ver con distanciamiento y uso de mascarilla, y tres por las variantes que pudiera haber con mayor agresividad. No es que se pueda decir llegamos a 80% y quitamos la mascarilla, eso es relativo, hay que evaluar, el llegar a 80% es buen objetivo, podría ser incluso desde el 70%”, sostuvo.

Agregó que incluso la mayoría de países desarrollados no ha llegado todavía al 80%, pero si están por encima del 70% en terceras dosis. “Digamos, podría ser por encima del 70% si es que a la vez mantenemos el distanciamiento social y tenemos controlada a la variante Ómicron, porque si estamos vacunados, pero entra la variante BA.2 con fuerza vamos a tener que volver a usar mascarilla y mantener el distanciamiento. No es que llegamos al 80% y suspendemos”.

Además, cuestionó qué ocurrirá con las provincias que no alcancen el 80% de vacunados con tercera dosis, pues la meta es a nivel nacional, más no está diferenciado de acorde a la realidad de cada región .

“Se podría pensar que no se va a llegar al 80% igual en todo el país, entonces en algunas partes puede llegarse al 80% y en otras no, entonces en esas partes ¿se flexibiliza la norma o no? Yo creo que la idea más bien que hay que traducir es conseguir las mejores condiciones como es la vacunación, el distanciamiento social y control de la BA.2. En esos términos se puede evaluar progresivamente retirar la mascarilla en lugares públicos y luego ir flexibilizando más”, puntualizó.

Estrategias para llegar al 80% de la población con tres dosis

A fin de lograr el 80% de población con tres dosis a nivel nacional, la exjefa de Inmunizaciones del Minsa considera que se debe estudiar a mayor profundidad cuáles son los factores que hacen que la ciudadanía no acuda a los centros de vacunación y evaluar la eficacia de las brigadas de vacunación casa por casa.

“El tema sería ahora estudiar cuáles son las razones por las cuáles la población todavía no está sumándose muy activamente (a los vacunatorios) y además que se estudien otras opciones de intervención. (...) Creo que sí tendríamos que hacer mayores acciones de información a la población sobre la importancia de darnos un espacio de tiempo para asegurar que esta tercera dosis genere un centro de protección, de tal manera que es uno de los paramentos para prepararnos también en relación a una potencial cuarta dosis”.

En tanto, Juan Carbajal propuso que al igual que en otros países de la región, se incentiven a aquellas ciudades para que puedan alcanzar esas tasas de vacunación para ya no usar mascarilla en espacios abiertos. “Cuántas de estas 196 provincias tienen un buen porcentaje en la aplicación de terceras dosis, se puede motivarles, si llega a este porcentaje 70% a 80% y abrir el tema de no usar mascarilla en espacios abiertos. Motivar, incentivar, y no verlo a escala nacional. El ministro de Salud ha dicho que a nivel nacional debemos llegar a 80% de tercera dosis, pero eso es general, el Perú es multicultural, tiene zona urbana, rural, cada provincia tiene un avance como tal”.

¿Quiénes pueden recibir la tercera dosis contra el COVID-19?

Desde el viernes 26 de noviembre del 2021 se aplica en el país la tercera dosis de la vacuna, o dosis de refuerzo, contra el coronavirus a todas las personas de 18 años.

Si bien en un principio esta se colocaba a los 5 meses de haber recibido la segunda dosis, el Ministerio de Salud decidió reducir el tiempo de espera a tan solo 3 meses.

En tanto, los adolescentes de 12 a 17 años pueden acceder a la vacuna de refuerzo desde el pasado sábado 26 de marzo después de los 5 meses de haber recibido la segunda dosis.

Avance de tercera dosis en provincias

De acuerdo a la página del Repositorio Único Nacional de Información en Salud (Reunis), actualizado hasta las 12:30 del jueves 14 de abril, la provincia de Yauli (Junín) tiene un avance del 68.9% de terceras dosis aplicadas, le sigue Asunción (68.1%), Mariscal Luzuriaga (67.6%), Aija (67.2%), Ica (66.2%), Pomabamba (66.2%), Huarmey (66.2%), Callao (64.5%), entre otros.

Mientras que las provincias con menos cobertura de aplicación de dosis de refuerzo son Azángaro (14.7%), Chumbivilcas (14.7%), Pachitea (14.4%), Atalaya (14.2%), Sandia (14%), Datem del Marañón (10.8%) y Condorcanqui (5.4%).

Repositorio Único Nacional de Información en Salud actualizado al 14 de abril.

Perú llegó al 50% de vacunados con tres dosis

El último miércoles, el sector Salud anunció que se logró superar el 50% en la aplicación de la tercera dosis, lo cual significa 14 millones de personas vacunadas y un importante avance en la vacunación contra el COVID-19.

“Llegamos al 50.1 % de la población con 3 dosis contra el COVID-19, un gran avance en la vacunación, anunció el ministro de Salud, Jorge López Peña, en el terminal de Yerbateros”, posteó la entidad en Twitter.

