Perú







Vacuna COVID: ¿qué hacer si tengo más de 80 años y no me han programado o no puedo asistir a mi cita? La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, dijo que se han establecido fechas para la vacunación de personas que no estén en el padrón o no pueda cumplir con la cita.