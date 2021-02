El ministro de Salud, Óscar Ugarte, informó este domingo que el exviceministro de Salud Pública Luis Suárez y el exviceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud Víctor Bocangel fueron inmunizados contra el COVID-19.

En diálogo con Cuarto Poder, el ministro Ugarte sostuvo que ambos exviceministros le confirmaron que la exministra de Salud Pilar Mazzetti tenía conocimiento sobre el tema, pero que aún falta precisar información.

“Hasta donde sé por los viceministros, ellos informaron a la ministra Pilar Mazzetti. De acuerdo con la versión de los viceministros, sí sabía (Mazzeti), pero falta precisar. Ella no es de las personas que se haya vacunado, pero ayer hemos tenido una larga conversación y el tema de la vacunación no se conversó”, sostuvo Ugarte.

Por otro lado, expresó su incomodidad al enterarse que también la excanciller Elizabeth Astete recibió la vacuna contra el coronavirus del laboratorio de Sinopharm. Por ello, sostuvo que ha creado una comisión para que se investigue quienes más recibieron la dosis.

“He informado a la premier y al presidente, he nombrado una comisión que investigue para saber cuántas vacunas llegaron y a quiénes se han vacunado. Esta comisión lo va a presidir el exministro de Salud Eduardo Carbone y otros miembros de la alta dirección”, señaló.

“Al informarle al señor presidente, dijo veamos de inmediato. No, no él no tenía conocimiento, ni Bermúdez, recién se han enterado a raíz de esto”, agregó el ministro de Salud.