Los adultos mayores de 80 años que no pudieron acudir a su cita programada el último fin de semana, o no se les asignó ninguna fecha por un error en el padrón, pueden acercarse este lunes 19 y martes 20 de abril al centro de vacunación más cercano a su domicilio para recibir la vacuna contra el COVID-19.

La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, explicó que este lunes y martes están destinados para los rezagados. Precisó, no obstante, que se recomienda que asistir en la fecha y hora señalada a fin de evitar aglomeraciones.

“El plan de vacunación tiene citas para los días viernes, sábado y domingo. Los lunes y martes serán destinados para los que no han sido citados o no pudieron asistir. Lunes y martes es una vacunación complementaria para los que no pudieron ir por cualquier motivo. De igual manera, si tienes más de 80 años y vives en Lima o Callao y no te aparece tu fecha y hora de vacunación, acércate al centro de vacunación más cercano a tu vivienda el lunes o martes para que seas vacunado”, aseveró el último jueves a RPP.

“Si es un extranjero que no tiene una situación regular también puede acercarse el lunes o martes si tiene más de 80 años, debe tener un documento, cualquiera, que acredite su edad. Solo pedimos que se mantenga el orden los viernes sábado y domingo es solo para los que tienen su cita”, agregó.

¿Dónde quedan los centros de vacunación?

Se han instalado 11 centros de vacunación para la inmunización de adultos mayores en Lima y Callao

¿Dónde puedo consultar el lugar y fecha de vacunación?

A través de la plataforma digital Pongo el Hombro, los ciudadanos -empezando por los adultos mayores de 80 años- podrán conocer el lugar, la fecha y hora de vacunación.

Para ello debes seguir los siguientes pasos:

- Ingresar a Pongo el Hombro.

- Digitar el número de DNI del adulto mayor u otro documento.

- Dar clic en el espacio ‘acepto la política de privacidad.

- Listo, la información sobre hora y lugar para la vacunación aparecerá en pantalla.