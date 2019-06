Uva fresca lidera las agroexportaciones entre enero y abril 2019, según AGAP

Entre enero y abril de este año, la uva fresca fue el producto de agroexportación con mayores envíos al extranjero, con un valor total de US$ 357 millones, 14% más en comparación al mismo periodo del año anterior (US$ 312 millones), informó la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú ( AGAP ).

Ica fue la región que registró la mayor exportación de este cultivo con US$ 274 millones, seguido por Piura con US$ 38 millones y la Libertad con US$ 21 millones.

En cuanto a otros productos que destacaron dentro del subsector frutas frescas, están el mango con envíos por US$ 179 millones, siendo Piura la región con mayor exportación de este cultivo (US$ 131 millones), seguido por Ancash (US$ 31 millones) y Lambayeque (US$ 11 millones).

En tanto, la exportación de palta fresca registró envíos por un total de US$ 142 millones, destacando la región Lima (US$ 50 millones), Lambayeque (US$ 37 millones) y La Libertad (US$ 21 millones).

El arándano tuvo exportaciones por US$ 83 millones, siendo La libertad el principal exportador durante este periodo con US$ 68 millones, Lambayeque con US$ 8 millones y Lima con US$ 6 millones.

Finalmente, el banano orgánico tuvo envío por US$ 58 millones, destacando Piura y Lambayeque con US$ 54 millones y US$ 2 millones respectivamente. En cuanto al subsector hortalizas frescas, la exportación de espárragos fue de US$ 74 millones, destacando Ica como principal proveedor con US$ 35 millones, seguido por La Libertad con US$ 30 millones y Lima como US$ 3 millones.

Por otro lado, la cebolla fresca tuvo un crecimiento de 3% comparado el periodo enero-abril 2018, con envíos por US$ 15 millones. La región que más exportó este cultivo fue Ica con US$ 11 millones, seguido por Arequipa con US$ 3 millones y Lambayeque con US$ 1 millón.

Entre otros productos, el café registró exportaciones por US$ 77 millones, siendo la región Cajamarca la que tuvo mayores envíos (US$ 25 millones), seguido por Lima (US$ 19 millones) y Lambayeque US$ 11 millones; mientras que el cacao en grano tuvo envíos por un total de US$US$ 31 millones, destacando Lima (US$ 20 millones), San Martín (US$ 6 millones) y Huánuco (US$ 1 millón).

El desempeño del sector agroexportador durante este periodo creció en 4%, registrando envíos por US$ 1,890 millones, cifra que nos mantiene como el segundo sector exportador del país.

El subsector frutas y hortalizas frescas registró envíos por US$ 1,008 millones (+6%), siendo Ica la región que lideró las exportaciones hortofrutícolas.