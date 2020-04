La Sunedu e Indecopi exhortaron a las universidades privadas, que suspendieron sus actividades debido al coronavirus, a reprogramar sus matrículas, pagos y mensualidades que cobran a los alumnos (Gestión 25.03.2020).

Si bien desde la Asociación de Universidades del Perú (ASUP) señalaron que aún es muy prematuro saber si acogerán la propuesta de dichas entidades, indicaron que están buscando otras alternativas para evitar que los estudiantes se perjudiquen.

Por ejemplo, dichas casas de estudio ampliarán su calendario académico con la finalidad de dictar las asignaturas que no se pudieron brindar de forma virtual, sin que esto genere un pago adicional a los estudiantes.

Así lo señaló a Gestión la vocera de la ASUP, Ada Gallegos, tras precisar que su agremiación viene sosteniendo reuniones constantes para analizar esta problemática.

“Si se ha hecho un pago en el mes de marzo por estas clases no realizadas, no significa que estarán perdidas. Estamos en una situación de emergencia y nuestro compromiso es reponerlas cuando se levante la emergencia”, acotó tras precisar que se está buscando un punto medio para no afectar ni al estudiante ni a la casa de estudios.

-Impacto-

En otro momento, Gallegos adelantó que recién en octubre se conocerá el real impacto económico que sufrirán las universidades por la suspensión de clases debido al coronavirus.

“Hay muchos docentes que tienen contratos semestrales y sus actividades empezaban en marzo. Las universidades tendrán que cubrir esos gastos, pese a que en la práctica no hubo clases. Así como este hay otros factores a analizar”, manifestó.

Agregó que tras analizar el diagnóstico real sobre el impacto económico y educativo la ASUP evaluará si impulsa la declaratoria en emergencia del sector.

-Ya empezaron clases-

La Sunedu informó que las universidades tienen hasta el martes 28 de abril para presentar sus respectivos planes de clases virtuales (Gestión 1.04.2020).

Al respecto, este diario supo que 15 casas de estudios privadas ya empezaron a dictar asignaturas de manera no presencial.

Doce lo hicieron en marzo, mientras que tres empezaron ayer (ver tabla). Otras 29 universidades, entre ellas, la PUCP y ESAN, iniciarán con el dictado de clases virtuales entre mañana y el 30 de abril, mientras que tres casas de estudio (USMP, UNMSM y Universidad Nacional de Huancavelica) lo harán en mayo.

Finalmente, hay 44 universidades, entre nacionales y privadas, que aún no han tomado una decisión.