Luego de un año sin turismo interno en el país a consecuencia de la pandemia de COVID-19, este año la situación comienza a mejorar, siendo las celebraciones por Fiestas Patrias un punto importante de partida.

En conversación con Gestión.pe, el presidente de la Asociación Peruana de Agencias de Viaje y Turismo (APAVIT), Ricardo Acosta, señala que el año pasado para los días 28 y 29 de julio las medidas restrictivas del Gobierno -en ese entonces bajo el mando del presidente Martín Vizcarra- fueron más rígidas respecto a las actuales, con lo cual para esas fechas la población permaneció en sus hogares.

Como se recuerda el 1 julio del 2020 el Gobierno oficializó una cuarentena focalizada en siete regiones del Perú (Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Áncash) hasta el 31 de ese mes y luego se amplió la medida hasta fines de setiembre, impidiendo la movilización de viajeros a estas regiones. En estas zonas la inmovilización social obligatoria regía desde las 8:00 p.m. hasta las 04:00 a.m. del día siguiente y el día domingo, la inmovilización social obligatoria es todo el día.

Además, en el mes de julio del 2020 el Gobierno recién ponía en marcha la fase 3 de reactivación económica, que contemplaba el inicio del transporte aéreo nacional y el cual arrancó exactamente el 15 de julio. En cuanto a los viajes internacionales, estos se reabrieron a inicios del mes de octubre del 2020.

Acosta señala que ahora, desde que el Gobierno de Francisco Sagasti anunció que las medidas que actualmente rigen para cada región -de acuerdo a su nivel de alerta- continuarán para las fechas festivas de Fiestas Patrias, se ha incrementado la demanda por viajar fuera de la capital. Menciona, además, que Fiestas Patrias representa el 90% del turismo interno en el país, en el 2020 no hubo turismo interno y a la fecha se ha recuperado al 60%.

“Ha tenido el turismo interno buena reactivación a comparación del año pasado. El interés por viajar fuera de Lima nació a partir del anuncio de la liberación de las restricciones por parte del Gobierno. Antes las restricciones se cambiaban y de pronto no se podía viajar ni un viernes. Una vez se dieron las restricciones liberadas, ahí se decidió todo”, sostuvo.

Entre las medidas que destaca figura el nuevo toque de queda a partir de las 12:00 a.m. (medianoche) y la libre movilidad los días domingos.

Destinos y gasto promedio

Partiendo que las medidas restrictivas se han flexibilizado, los viajeros ya eligieron sus puntos de destino.

Acosta señala que los destinos preferidos son las playas del norte, principalmente Punta Sal, en Tumbes; y Talara, en Piura.

De igual manera viajan a los lugares tradicionales como Arequipa, Cusco y Ayacucho; así como lugares en el oriente del país, como Iquitos y Tarapoto.

“Como este Gobierno que se va ha liberado las restricciones de 28 de julio, y el toque de queda hasta la media noche, ya hay facilidad para los viajeros”, comentó.

En cuanto a precios, señaló que el gasto promedio por 3 días y 4 noches varía entre US$ 300 y US$ 400 si se compraron los pasajes con anticipación; y puede elevarse a US$ 500 si se compraron los pasajes de un día a otro.

En este último punto, Acosta dijo que tras la proclamación del presidente electo de Perú, Pedro Castillo, algunos peruanos se han animado a viajar.

“He recibido llamadas de personas que quieren viajar del 27 al 31 de julio. Si no hubiera sido la proclamación (del presidente), igual se hubieran decidido a última ahora”, afirmó.

La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Claudia Cornejo, informó cuáles serán las restricciones por 28 y 29 de julio, con motivo de las celebraciones por Fiestas Patrias, en medio de la segunda ola del coronavirus que está en descenso.