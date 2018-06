Transportistas aún no logran acuerdo con el Gobierno y ratifican próxima huelga

El vicepresidente del Consejo Nacional de Transporte Terrestre, José Navarrete, señaló que aún no logran un acuerdo con el Gobierno para solucionar sus reclamos, por lo que ratificó la decisión de realizar una “huelga indefinida” desde este 5 de junio.

“A la fecha nuestros reclamos no han sido solucionados. Si no se solucionan, de todas manera vamos a la huelga. No habrá prórroga pues ya se les ha esperado 45 días”, sostuvo hoy Navarrete en radio Exitosa.

El dirigente indicó que durante 45 días buscaron lograr un acuerdo con el Gobierno para resolver sus reclamos referidos al costo de los peajes en las carreteras a nivel nacional y luego se sumó un segundo problema con el alza del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC).

Sobre este último punto, ayer en una reunión entre representantes de este gremio y el Ministerio de Transportes, el Gobierno ofreció devolver parte del ISC a los transportistas. Al parecer la propuesta no los ha dejado satisfechos.

Navarrete refirió que su gremio agrupa al transporte de mercancías y pasajeros a nivel nacional.

“Pagamos peajes 399% más caros que en Ecuador, 800% más caros que en Argentina y 56% más caros que chile. Esto no puede seguir así”, anotó.