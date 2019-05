Transporte urbano limeño bajo la mira

El día de ayer se presentaron los resultados de la primera temática que giró en torno al transporte urbano. El evento contó con la presencia del alcalde de Lima, Jorge Muñoz, y los expertos Gustavo Guerra García y Alfonso Flórez.

Los resultados sobre las cinco políticas evaluadas fueron un tanto dispares entre expertos y los lectores de Gestión. En el caso de las propuestas de mejoras para el Metropolitano, los expertos las aprobaron otorgándole un verde, pero los lectores fueron un poco más escépticos y solo les dieron un ámbar.

Lo mismo sucedió respecto a la Creación de la Autoridad de Transporte Urbano, que tuvo mejor valoración entre expertos que con los lectores.

Una política que sí logró consenso entre ambos fue la del uso de teleféricos, a pesar de los puntos de mejora, ambos la calificaron con verde. Todo lo contrario a lo que pasó con la propuesta de crear un horario especial para los camiones de carga, mientras los lectores la calificaron como positiva, los expertos la dejaron en rojo, pues requiere de muchos ajustes según su perspectiva.

Finalmente, penalizar las infracciones de tránsito logró un verde de manos de los lectores, pero los expertos tienen sus dudas y le dieron ámbar.

Semáforo - Transporte de Lima Semáforo - Transporte de Lima

1. Futuro del Metropolitano



Ampliación de la flota e incremento en el número de estaciones en el Metropolitano son necesarios.

Los expertos afirman que estas medidas deben ser priorizadas para reducir colas. Sin embargo, existe preocupación de los lectores por la estación Naranjal, que suele estar abarrotada de buses en hora punta.

Tanto lectores como expertos indican que se debe comunicar oportunamente cuáles serán las medidas a implementar.

2. La Autoridad de Transporte Urbano



Se espera que la ATU no genere duplicidad de funciones ni una mayor burocracia.

Los lectores esperan que la ATU solucione la desarticulación que existe entre las autoridades en transporte urbano. Asimismo, los expertos enfatizan que la ATU debe contar con una política de subsidios y con un régimen integrado de servicios más allá de una tarifa única.

3. El uso de los teleféricos



Existe preocupación sobre la capacidad que tendrá el teleférico para satisfacer la demanda de Independencia y SJL.

Los expertos advierten que este servicio debería estar integrado con los demás sistemas de transporte público existentes. Además, los lectores están preocupados por la capacidad que tendría el teleférico para atender a la gran demanda existente y los riesgos asociados a la construcción en las laderas de los cerros.

4. Horarios para transporte de carga



Se desaprueba la existencia de un horario especial para transporte de carga.

Para los expertos, la implementación de la medida es difícil, dada la poca capacidad de supervisión del Estado. Además, no representa una solución integral, por lo que recomiendan implementar una nueva vía exclusiva para camiones desde Ancón hasta el puerto del Callao, así como crear terminales terrestres para carga en la periferia.

5. Penalizar las infracciones



Convertir infracciones de tránsito en delito penal no sería la mejor solución.

Si bien los lectores respaldan la medida, debido a la indignación por la impunidad generalizada, los expertos entienden que existen otros problemas a ser abordados en paralelo como la corrupción en la policía de tránsito o la falta de educación vial.

Jorge Muñoz, alcalde de la Municipalidad de Lima. (Foto: GEC) Jorge Muñoz, alcalde de la Municipalidad de Lima. (Foto: GEC) GEC

LAS TAREAS QUE EL MUNICIPIO DE LIMA SE PROPONE LLEVAR A CABO El alcalde Jorge Muñoz manifestó que se ha avanzado en los primeros meses de su gestión en formular e implementar un conjunto de tareas para mejorar el servicio del Metropolitano.

El primer paso ha sido fomentar el diálogo con los operadores. A partir de este diálogo y de las propuestas que han desarrollado con expertos se ha logrado algunos avances: (i) diálogos para la conciliación de las deudas con los operadores por los incumplimientos al contrato de gestiones anteriores; (ii) mejoras en la ventilación de 60 buses; (iii) techado de 5 paraderos; (iv) implementación de la tarjeta única entre el Metropolitano y los corredores viales y (v) dar la posibilidad de recargar estas tarjetas en diferentes establecimientos. Luego, mostró su preocupación por la demora en la designación de la presidencia de la ATU y la pronta transferencia de funciones.

Con respecto a la propuesta de creación de un teleférico entre Independencia y SJL, mencionó que se ha avanzado en el desarrollo de un estudio de demanda que servirá como punto de partida para iniciar el proyecto.

Asimismo, indicó que se evaluará la construcción de un teleférico en El Agustino y que se ha avanzado en la búsqueda de inversión privada para implementar soluciones similares en otras zonas de la capital.

Con respecto a la introducción de un horario específico de transporte de carga, el alcalde sostuvo que se viene dialogando con los gremios de transportistas y expertos. Además, se ha avanzado en un borrador de norma que se está debatiendo internamente.

Por último, anunció que se ha alcanzado un proyecto de ley al Congreso sobre la penalización por acumulación de infracciones de tránsito. Indicó que, por más que existan dificultades en la implementación de esta medida, es su deber no quedarse con los brazos cruzados y promover alternativas de solución.



Continuidad

Jaime Sobrados, director de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, y Carlos Aparicio, socio de Intelfin, mencionaron que el Semáforo de Políticas Públicas tendrá una segunda edición que abordará el tema de salud.

opinión de expertos y lectores

1. SOBRE EL SERVICIO DEL METROPOLITANO

 Mariana Alegre Escorza

El Metropolitano es un servicio clave en la ciudad y las mejoras propuestas servirán para que los viajes de los usuarios sean más confortables y cómodos. Cabe señalar que, la ampliación del Metropolitano hacia el Norte (estación Chimpu Ocllo en Carabayllo) también es clave para lograr una mayor cobertura del servicio. Asimismo, es importante propiciar la multimodalidad de los servicios.

Mariana Alegre Escorza (Foto: GEC) Mariana Alegre Escorza (Foto: GEC) GEC

 Alfonso Florez Mazzini

La acción más relevante que atacaría el problema de fondo es la ampliación del Metropolitano hasta Chimpu Ocllo en Carabayllo y la ampliación de la flota

 Gustavo Guerra García

Los dos factores que pueden influir en la reducción de las colas son: mejorar la gestión de operaciones y aumentar la flota. Sin embargo, existen dificultades para aumentar la flota:



Límite contractual de número de pasajeros por bus, ( Operadores no han pagado su deuda a Cofide y se requiere conciliar estas deudas y Resolver las controversias arbitrales vigentes. La reducción de los tiempos de espera en las estaciones que generaría la ampliación de la flota sería un beneficio muy grande para la población. Con 80 buses adicionales cada año, el Metropolitano podría ofrecer el servicio a 900,000 pasajeros dentro de 4 años.

 Otto Sarmiento Garcés

Las soluciones planteadas no resuelven las dificultades del sistema. Esta medida parece contar con mucho apoyo por parte de la población y de los políticos. Sin embargo, no existe mucha comunicación a los usuarios sobre el detalle de todas las mejoras que se planean implementar.

 Luis Quispe Candia

El paradero de Andrés Reyes contribuirá a la descongestión de Canaval y Moreyra. La mejora de la ventilación en los buses y el aumento de la flota vehicular también son beneficiosas. Sin embargo, estas medidas no pueden ser modificadas unilateralmente por la MML.



La voluntad política es indispensable para establecer los cambios en la mejora del transporte urbano, pero, a partir del presente mes de mayo, la ATU para Lima y Callao, asumiría las competencias de la Gerencia de Transporte Urbano MML. Por esta razón, estos son problemas que ya no serían de su competencia. Respecto a la comunicación a la población, considerando que el porcentaje de usuarios cautivos del servicio del Metropolitano es mínimo (0.3% según la CAF, 2017), la comunicación no trasciende en la población de Lima.

 Omar Narrea Rivas

Es un sistema que necesita ser mejorado y es muy positivo que el Alcalde lo tenga en su agenda. Se debería priorizar algunas de las 35 medidas para mostrar resultados en el corto plazo.

LECTORES

• Se debería revisar el costo del pasaje del Metropolitano. La baja calidad del servicio no refleja estos elevados precios.

• La estrategia de comunicación no ha sido la más adecuada. Se debería comunicar de manera más efectiva el contenido y las implicancias de las medidas. Sobre todo, a los principales usuarios de los servicios.

• La estación Naranjal esta abarrotada de buses, especialmente en la hora punta. Habría que revisar este tema de manera preliminar a la expansión de la flota de buses.

• Evaluar la frecuencia de salida de los buses: que exista un mayor número de buses en hora punta y un menor número de buses en horas de menor demanda.

• Priorizar la creación de servicios alternativos y/o complementarios al Metropolitano (por ejemplo: vía subterránea debajo de la Vía Expresa).



2. CREACIÓN DE LA AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO (ATU)

 Gustavo Guerra García

La ATU reducirá los costos de transacción al poder coordinar los principales servicios de transporte regular (Metro, Metropolitano, Corredores Complementarios y rutas tradicionales), el transporte escolar, turístico y de los trabajadores. Las facultades de la ATU permitirán contar con una política de subsidios, con servicios integrados y con un régimen tarifario integrado, que va más allá de la tarifa única.

Respecto al consenso político, salvo el Consejo del Callao, que está capturado por las mafias de transportistas comisionistas-afiliadores de esta provincia, hay un amplio consenso respecto a su éxito. Sin embargo, se requiere una campaña de comunicación, que permita que se limiten las expectativas generadas por la existencia de la ATU.

Acerca de los beneficios para la población, los subsidios permitirían universalizar el servicio de transporte urbano, pues disminuirá el costo de los más pobres al existir descuentos para aquellos usuarios que realicen varias conexiones.

FOTO 8 | Gustavo Guerra García. El ex funcionario aparece como precandidato por Juntos por el Perú. (Foto: Andina) (Foto: Andina)

 Luis Quispe Candia

Los políticos y un gran sector de la población no tienen información suficiente sobre la importancia de la implementación de un servicio integrado de transporte Lima y Callao, especialmente por no haber experimentado sus bondades, salvo los que han salido fuera del país. A medida que la ATU vaya asumiendo su responsabilidad, retirando al transporte tradicional e implementando el servicio y la tarifa integrada de buses y trenes, los políticos y la población darán su apoyo.

Sin embargo, es indispensable que la nueva Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, en la medida que vaya asumiendo las diferentes competencias del transporte urbano, efectúe una eficiente campaña de comunicación. En particular, debe dirigirse a los propietarios de combis y coasters quienes serán los más afectados, puesto que su capital (vehículo) saldrá de circulación.

Para mitigar este impacto social, es indispensable que el Estado ofrezca programas de reconversión laboral y chatarreo. No obstante, indiscutiblemente esta medida brindará amplios beneficios para la población.

En la actualidad, la población de menos recursos económicos es afectada gravemente puesto que para trasladarse de un extremo a otro de la ciudad tienen que pagar de 2 hasta 6 pasajes. El transporte integrado, el cual tendrá subsidios del Estado, buscará un costo accesible en favor de la población.

Además, el tiempo de viaje será reducido notablemente. A la vez, se espera que los colectivos desaparezcan progresivamente, y que el taxi sea un servicio exclusivo y caro.

 Mariana Alegre Escorza

La ATU puede ayudar a planificar y gestionar el transporte urbano, pero no va a resolver de manera directa los problemas vinculados a tránsito (congestión). Por esta razón, los ciudadanos no podrían ver resultados rápidos y, por ende, perder la confianza en la capacidad de la institución.

 Omar Narrea Rivas

El mensaje de los roles y alcances de la ATU deben ser mejor difundidos. Ello permitirá regular las expectativas, ya que, ni solucionar el tráfico, ni licitar una nueva línea de metro son tareas de corto plazo para la ATU.