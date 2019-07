Tía María: Gobierno dice que quienes no están en contra del proyecto, no pueden expresarse por el paro

El viceministro de Gobernanza Territorial, Raúl Molina, manifestó que en la provincia de Islay (Arequipa), hay grupos que no están en contra del proyecto minero Tía María y que mantienen abiertas las puertas del diálogo, pero temen expresarse en estos momentos a causa del paro indefinido que se registra en la región.

En declaraciones a RPP Noticias, Molina explicó que en Islay hay “dos visiones” sobre el proyecto minero Tía María: la del Valle del Tambo, con los ciudadanos en contra, y la de las localidades de Mollendo y Matarani, en donde hay otras posturas.

“En Islay hay dos visiones que conviven, la del Valle, que es contraria al proyecto, pero en Mollendo y Matarani tienen visiones distintas. No lo pueden expresar porque el ambiente de paro no se los permite”, explicó.

Detalló que ayer sostuvo una reunión con dirigentes y pescadores de Matarani, quienes le comentaron que iban a expresarse cuando culmine el paro, que ya lleva 10 días.

“Ayer sostuve una reunión con los dirigentes y pescadores de Matarani y me dijeron que una vez que el paro termine, van a expresar su voz. Los intereses de los pescadores, comerciantes y personas que trabajan en servicios son distintos”, contó Molina.

“Ellos están dispuestos a hablar de un proyecto económico más diverso para la provincia en el futuro. No niegan la posibilidad del proyecto minero, están dispuestos a entrar a proceso de diálogo”, agregó.

De otro lado, indicó que la Policía Nacional hizo lo que demanda la ley al desbloquear esta semana la carretera Panamericana Sur, que estuvo tomada por los manifestantes contra Tía María.

“La Policía fue prudente, no ha herido a la población. Está haciendo su trabajo. Han tenido cinco heridos el lunes y tres más ayer. La población debe entender que no se puede cerrar infraestructura pública, porque la vía sirve no solo al Valle del Tambo, sino también al sur del país”, puntualizó.