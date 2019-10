El alcalde de Cocachacra, Julio Cornejo, aseguró que la ‘gente no va a parar en su lucha’ en contra del proyecto extractivo Tía María, pese a que este mañana el Consejo de Minería confirmó la licencia de construcción emitida por el Ejecutivo.

“Acá la gente no va a parar en su lucha porque conocen la realidad. Acá no tiene que venir a convencer", dijo en declaraciones a la prensa. En ese contexto, la autoridad calificó como un ‘cobarde’ al presidente Vizcarra debido a que -según su opinión- no ha cumplido su palabra, de ir hasta el Valle del Tambo, como lo anunció meses atrás.

“Le digo a Vizcarra que es un cobarde debido a que no ha cumplido con su compromiso de Presidente y ante la nación”, comentó.

En otro momento, consideró que han tratado de favorecer a la empresa ‘en todo momento’. “Empezando desde los talleres (que se organizaron para informar sobre el proyecto extractivo) ya que encerraban desde las 7 de la mañana trayendo gente de otros sitios”.