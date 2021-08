¿Empezó la tercera ola? Como lo señaló el ministro de Salud, Hernando Cevallos, es inminente, y no se trata de fijar una fecha, sino de mantener las medidas de bioseguridad claves: como el distanciamiento, el uso de la doble mascarilla y el lavado constante de manos, es de vital importancia en tanto avanza la vacunación.

La severidad de la tercera ola puede mostrarse con que ya se tiene los primeros casos de pacientes con COVID-19 y vacunados en camas UCI, así lo detalla el past president de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva (Sopemi), Jesús Valverde.

“Lamentablemente ya ha personas vacunadas en camas UCI, no se trata de una vacuna en particular, porque son pacientes e incluso médicos que se han aplicado Pfizer o Sinopharm. No es un número grande, sino casos puntuales”, expresó, tras indicar que el mayor número de casos se debe de pacientes no vacunados.

Este no es un tema aislado, ya que el Israel, el país con mayor aplicación de vacunas, hay pacientes que están hospitalizados y en UCI.

Las vacunas permiten tener un mejor nivel de defensa, sin embargo Jesús Valverde detalla que una de las causas es la propagación de la variante Delta.

En Reino Unido un estudio revela que vacunas son menos efectivas con variante Delta.

Medicamentos para pacientes COVID

Son tres los elemento claves en el tratamiento de pacientes COVID - comenta Valverde- por un lado, la dotación de oxígeno, el contar con equipo de alto flujo y los medicamentos para el tratamiento en los pacientes.

La segunda ola trajo lecciones a los equipos médicos que les permitió elaborar una guía de prácticas clínicas para el manejo de pacientes COVID severos o graves , dicho documento se elaboró hace tres meses, el mismo que está pendiente de aprobación del Ministerio de Salud (Minsa)

“Aún tenemos la guía de año pasado, que indica el uso de azitromicina, e incluso ivermectina, lo que ya no se usa en el tratamiento”, mencionó. Además, dicho documento permite asegurar las compras adecuadas para el tratamiento, siendo este un sustento.

“La guía debe salir con una resolución ministerial, esperemos que se emita pronto”, indicó Valverde.

De otro lado comenta que los equipos médicos se han mantenido, lo que es bueno para enfrentar la tercera ola.

Decesos en aumento

Un lamentable indicar es el aumento de los fallecidos, así desde el 25 de julio al 14 de agosto, se observa un aumento de decesos por millón de habitantes en seis regiones de acuerdo a data Sinadef (muertes no violentas). Son las regiones de Moquegua, Lima Región, Callao, Áncash, Tacna y Tumbes.

De ellas, Moquegua es la región en la que más aumentó el número de fallecidos. Del 25 al 31 de julio, Sinadef reportó 19 fallecidos en promedio en dicha semana. Al 14 de agosto, la cifra se incrementó a 24 muertes.

En Tacna, pese a que es una de las regiones que más avanzó en la vacunación, del 25 al 31 de julio se informó de 10 muertes en promedio en dicha semana. Hoy la cifra alcanza los 13 decesos semanales hasta el 14 de agosto.

Lo que se viene

El asesor del despacho ministerial del Minsa, Antonio Quispe, informó que el pico de la tercera ola en el país se daría entre octubre y noviembre, tras iniciar en el mes de setiembre.

“El último reporte que tenemos es que la tercera ola estaría empezando en promedio en todo el Perú en la tercera semana de setiembre y lo que vendría a ser el pico estaría entre octubre y noviembre. Ahí viene el tema de cómo impactaría las fiestas de Navidad. Por eso, la proyección es entre 5 y 9 semanas de duración con una mediana de ocho meses”, declaró a TV Perú Noticias.

Sostuvo que el Minsa maneja un modelo matemático que tiene ocho compartimientos que les permite actualizar datos todos los días sobre la pandemia del coronavirus.

Respecto a cómo enfrentaría una tercera ola el actual Gobierno, Quispe afirmó que desde que empezó la gestión y en menos de 20 días se cubrió la vacunación con segunda dosis a más de dos millones de peruanos.

Plan de vacunación

En tanto, Gabriela Jiménez, directora ejecutiva de Inmunizaciones del Minsa, señaló que el plan de vacunación por grupo etario hasta fin de año continúa y solo se han realizado reajustes.

Precisó que la inmunización a personas de 35 a 37 años comenzaría en setiembre. “El cronograma no se ha movido y en setiembre vamos a abordar a los grupos que les corresponde la vacuna”, anotó.

Por su parte, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, adelantó que en octubre empezará el proceso de inoculación de los docentes de las zonas urbanas. Consideró que, por el momento, no es recomendable el retorno a las clases presenciales.

Estadística. Hasta el cierre de esta edición, el Minsa reportó 2′137,295 casos de coronavirus a nivel nacional. Asimismo, la entidad informó que hay 4,697 personas hospitalizadas. De ellas, 1,424 se encuentran conectadas a un ventilador mecánico. Ya son 197,659 fallecidos.