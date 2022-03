Ante la caída del ritmo de vacunación en el país y las críticas generadas por esta situación, el Gobierno anunció que en los próximos días se publicará un decreto supremo en el que se exigirá a las personas mayores de 18 años contar con las tres dosis de la vacuna contra el COVID-19 para ingresar a establecimientos públicos y privados.

El anuncio se hizo ayer, miércoles 23 de marzo, durante una conferencia de PCM en la que declaró el primer ministro, Aníbal Torres, y el titular de Salud, Hernán Condori. En la sesión del Consejo de Ministros se aprobó la obligatoriedad de la tercera dosis para evitar que todas las personas mayores de 18 años pongan en riesgo la salud de los demás.

“Es necesario que tengan las tres dosis para que puedan acceder a cualquier lugar público o privado; es necesario que cuenten con tres dosis, y todos los establecimiento públicos y privados están en la obligación de constatar esto, o sea, no pueden dejar ingresar a personas que no tengan las tres vacunas”, manifestó Torres.

Por su parte, el ministro Condori precisó que la exigencia de estas tres dosis hará que más personas acudan a inocularse contra el COVID-19 a los vacunatorios, los mismos que en los últimos días han registrado poca afluencia de público.

“La gente joven, sobre todo, no se está colocando la tercera dosis con una falsa sensación de seguridad. De repente antes se acumulaba la gente (en los vacunatorios) porque veían casos de camas UCI y oxígeno que faltaba, no hay que bajar la guardia”, indicó Condori.

¿Desde cuándo se exigirá la tercera dosis a mayores de 18 años?

Momentos después del anuncio hecho en la conferencia de la PCM, el Ministerio de Salud informó que, a partir del 1 de abril, los ciudadanos desde los 18 años deberán tener tres dosis de la vacuna contra el COVID-19 para ingresar a establecimientos públicos y privados.

Al respecto, Condori también anunció que para facilitar la vacunación de los mayores de 18 años, los centros de vacunación permanecerán abiertos durante 36 horas este fin de semana.

Dijo que se toman medidas para reforzar la campaña de vacunación y se hacen los barridos del personal médico casa por casa, ampliando los horarios de vacunación.

¿Qué lugares exigirán la tercera dosis a partir de los 18 años?

“Para poder ingresar a los coliseos, a los estadios, a sus actividades laborales presenciales, cuando van a viajar a los territorios nacionales, en el ingreso a los ambientes cerrados, a todos los centros comerciales tienen que presentar su carné de vacunación con la tercera dosis”, refirió Hernán Condori.

¿Trabajadores no vacunados pueden perder su trabajo?

Aníbal Torres advirtió que aquellas personas que trabajan en el sector público y que no cuentan con la tercera dosis “no podrán volver al trabajo y corren el riesgo de perderlo”, sin embargo, el funcionario aclaró que habrán excepciones.

“Como hemos dicho, la vacuna no es obligatoria, pero el que toma la decisión de no vacunarse no tiene derecho de perjudicar a los demás. Las personas que, por ejemplo, trabajan en el sector público y que no tienen las tres dosis no pueden volver al trabajo y corren el riesgo de perderlo”, puntualizó el jefe del Gabinete Ministerial.

