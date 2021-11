La concesionaria Telecabinas Kuélap S.A. informó que espera iniciar la renegociación del contrato de concesión para lograr una adenda debido a que el gobierno regional de Amazonas modificó en el 2018 la vía que une la estación de embarque y andén de salida, ampliando su ancho para doble vía, asfaltado y nueva señalética, lo que cambia el mantenimiento acordado en el contrato.

Cabe señalar que en un reciente informe sobre la conservación de la infraestructura y bienes por parte de la concesionaria, la Contraloría General de la República alertó la falta de mantenimiento de la vía de acceso entre la estación de embarque y el andén de salida.

Ante esto, la gerenta general de Telecabinas Kuélap S.A., Viviana Castillo, reveló que dicha carretera de tres kilómetros pertenece al gobierno regional de Amazonas, el que entre el 2018 y 2019 ejecutó trabajos de asfaltado, ampliación de su tamaño por doble vía y nueva señalética.

“Es una carretera completamente distinta, por lo cual tenemos que cambiar la naturaleza de mantenimiento, porque ya no aplica lo que se firmó en el contrato en un inicio. No solo hay un tema de cambio de material, sino cambio de necesidades”, remarcó.

Telecabinas Kuélap refirió que al terminarse dicha modificación se solicitó la suspensión de esta obligación, que según Castillo es una figura del contrato, para trabajar de manera conjunta en un nuevo plan de mantenimiento. También indicó que se han emitido cartas al gobierno regional de Amazonas, pero aún están a la espera de una respuesta.

“Estamos inhabilitados de trabajar en esta carretera, hemos trabajado un informe con un especialista para evidenciar las diferencias de esta nueva carretera”, agregó.

Otras observaciones

El informe también mencionaba falta de atención de las instalaciones y del sistema de electromecánico, advirtiendo posibles riesgos eléctricos, y la falta de mantenimiento de la pintura. Además, la ubicación inadecuada de algunas máquinas de electricidad. Según Castillo estas observaciones ya están siendo subsanadas.

Indicó también que desde el 2018 piden la autorización para construir un taller, dado que el proyecto fue construido en base al estudio de ingeniería (EDI) y aprobado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) en su momento, y no contemplaba un espacio para un tipo de piezas de mantenimiento. Por ello, por el momento han implementado anaqueles y cajas.

“Una cosa es que la supervisión no tenga evidencia y otra es asegurar que no lo hace. Todo el mantenimiento es parte del contrato de concesión, todo está al día. De repente, no tenía fotos y no tenía evidencia, pero al leer el informe se entiende diferente. La Contraloría hizo una especie de teléfono malogrado, siempre habrá observaciones menores”, justificó.

Crece turismo interno

Por otro lado, dijo que se está logrando impulsar el turismo en el Complejo Arqueológico de Kuélap gracias el proyecto de Telecabinas Kuélap. Antes de estas, dicho complejo tenía solo 40,000 visitas al año, porque el acceso era riesgoso dado las lluvias en la zona, llegando mayormente turistas jóvenes o mochileros. En el 2019, las visitas llegaron a 160,000, es decir, la demanda estimada para el 2025. El perfil de los turistas se diversificó, ahora llegan incluso adultos mayores.

Sin embargo, en el 2020 hubo una caída de marzo a mediados de noviembre debido a la cuarentena, pero al retornar el turismo hubo nuevamente una buena demanda. Sin embargo, aún no se llega a los niveles del 2019 cuando habían de 2,100 a 2,500 turistas por día, pero se observan repuntes en épocas festivas de la zona.

En esa misma línea, el flujo de turismo interno en las telecabinas creció a 90%, antes era un 70%. En tanto, el flujo de turismo receptivo disminuyo a 10%, cuando antes era del 30%, con visitas de europeos. Agosto es considerado para Telecabinas Kuélap como el mes con más visitas, en el 2019 se tuvo 16,518 visitantes, en el 2020 las cifras estuvieron en cero y en el 2021 se tuvo 11,131.

Registro de usuarios por mes en Telecabinas Kuélap

Dado el aforo creciente de las telecabinas, se tuvo que contemplar un gasto adicional para la seguridad de los trabajadores como pruebas rápidas, pruebas moleculares, señaléticas, mascarillas y amonio cuaternario.

Tickets y nuevo aforo

Dado el contrato de concesión, el precio para el uso de las telecabinas es ahora de S/ 21.70 por pasajero y comprende el bus de ida desde el andén de embarque al andén de salida, el viaje en las telecabinas ida y vuelta y el bus de retorno. El aforo actual por cabina es solo de cuatro usuarios, pero antes de la pandemia era para ocho.

De manera anual en diciembre se indexa la tarifa mediante indicadores económicos como el IPC, CPA y tipo de cambio. Con este último ítem, Castillo refiere que las variaciones en el precio de ticket se verán recién en enero del 2022, pero que este no genera un impacto mayor.

Por el momento, los espacios concesionados para la cafetería y tienda de artesanías, ubicados en la estación de embarque, están cerrados ante la pandemia.

“La cláusula de servicios complementarios establece una compartición de ingresos con el Mincetur. No había una expectativa clara de usuarios cuando reabrimos y por eso ambos espacios decidieron cerrar, pero seguramente volverán a abrir”, indicó.