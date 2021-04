Sustentan proyecto para que universidades con licencia denegada funcionen bajo una comisión reorganizadora

La Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso sustentó en sesión extraordinaria el proyecto de ley 6888/2020-CR que propone que las universidades que no cuentan con licenciamiento puedan funcionar como universidades asociativas bajo una comisión reorganizadora creada por el Gobierno.

Cabe indicar que esta iniciativa busca que el Ministerio de Educación (Minedu) conforme una comisión reorganizadora, no solo para las universidades públicas con licencia institucional denegada, sino también para las universidades privadas con licencia institucional denegada con el apoyo de la Asociación Nacional de Universidades Públicas del Perú (Anupp).

“Con esta propuesta legislativa contribuiremos a mejorar la calidad universitaria, pues no estamos en contra de ese objetivo, sino apoyamos a la población universitaria afectada por el tema de la denegatoria del licenciamiento. No podemos abandonar a la juventud universitaria perjudicada por el incumplimiento del Estado que ofreció alternativas de solución para superar esta situación”, enfatizó el congresista Rubén Ramos Zapana.

Además, el parlamentario detalló que la comisión reorganizadora asumiría la dirección de la universidad privada por un periodo máximo de dos años, previa entrega voluntaria de los poderes generales de la universidad.

Respecto a esta iniciativa legislativa, el secretario general de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), Joseph Dager Alva, consideró que este proyecto “no solo es confuso, sino innecesario e inviable”.

“Yo no lo veo viable y espero que el Pleno se dé cuenta que no solamente no es viable, sino que no es necesario. Y que, además, no están claras las motivaciones”, señaló a Canal N.