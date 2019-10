Sus instrumentos de planificación no permiten asegurar el cumplimiento de sus objetivos institucionales y académicos.

El área responsable de la gestión de la calidad no cumple con su propósito, lo cual no asegura la sostenibilidad de la mejora continua de la calidad educativa.

La universidad no identifica ni evalúa los riesgos asociados a las actividades que se desarrollan en sus laboratorios y talleres vinculados a los programas académicos, poniendo en riesgo la seguridad de quienes hagan uso de ellos.

Durante la evaluación no se pudo corroborar el desarrollo sostenido de investigación. No existen políticas de investigación formativa, tampoco mecanismos y procedimientos para la evaluación, seguimiento y monitoreo de sus fondos concursables de investigación.

Sus órgano de investigación no se encuentra claramente definido y algunas de sus instancias no evidencian un funcionamiento efectivo. Adicionalmente la universidad no posee docentes CTI-Vitae que evidencien una conducta responsable en la investigación.