No cuenta con objetivos estratégicos que contribuyan al logro de sus planes estratégicos y de gestión de calidad. Asimismo, sus documentos de planificación evidenciaron inconsistencias. En concreto, se constató que el Plan de Gestión de la Calidad (PGC) 2019 de la universidad no está debidamente articulado con el Plan Estratégico Institucional 2018-2020. Tampoco se encontraron en el PGC 2019 actividades orientadas a generar un diagnóstico o línea base que sirva para identificar oportunidades de mejora, y el presupuesto asignado para las diferentes tareas presentaba. La gran mayoría de las medidas contempladas en este plan se referían únicamente a verificación y comprobación, no a acciones concretas orientadas a la mejora de la calidad y al cumplimiento de los objetivos institucionales.