Sunedu: investigación es el punto más débil de universidades que no obtienen licenciamiento

Entre las nueve universidades a las que la Sunedu le ha denegado el licenciamiento, el factor descalificatorio más recurrente es la falta de condiciones para realizar investigación académica, señala Daniel Navarro, director de Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos de la Sunedu.

“La condición básica de cualidad más recurrente (en estas universidades) está relacionada con la investigación. Las universidades, como factor común, no han acreditado tener presupuesto adecuado. En algunos casos el presupuesto ha ido reduciendo año a año. No han acreditado tener la cantidad de docentes o los docentes calificados que se dediquen a la investigación”, indica el vocero a Gestion.pe.

Según sostiene, en algunos casos las líneas de investigación de la universidad han ido reduciéndose y otros se evidenciaban plagios en los documentos académicos.

“Hemos encontrado fallas en el sistema de control de integridad académica: esto quiere decir que se han encontrado documentos que serían iguales a otros documentos, entre otros aspectos que evidencian una seria deficiencia con respecto a las políticas de investigación académica”, agrega al respecto.

En segundo lugar, señaló, se encuentra la deficiencia en infraestructura, principalmente relacionada con los sistemas de seguridad, aulas inadecuadas y laboratorios que carecen del instrumental adecuado.

En algunas universidades también se presentaba el problema de no contar con el número o la cualificación de los docentes que ordena la ley: el 25% de docentes contratados a tiempo completo o docentes que posean al menos una maestría.

Asimismo, se ha detectado una importante debilidad en los servicios complementarios que las universidades deben brindar a sus estudiantes y egresados, que les permiten insertarse más fácilmente al mercado laboral.

“Ha habido universidades que no tenían convenios de prácticas profesionales, no los han gestionado adecuadamente o no han tenido herramientas o instrumentos que les permitan dar seguimiento a la empleabilidad de sus egresados”, añadió.

Como ejemplo de esta situación se encuentra la Universidad Privada Arzobispo Loayza, que carecía una bolsa de trabajo propio y no ejecutó ningún convenio para promover la inserción laboral de sus egresados, de acuerdo con una resolución emitida ayer por Sunedu. De cada diez de sus bachilleres egresados desde el semestre 2014-II, siete no están trabajando.



Hasta diciembre de este año, la Sunedu deberá responder a 62 solicitudes más de licenciamiento, presentadas por universidades y escuelas de posgrado, tras haber rechazado nueve y haber concedido 74.