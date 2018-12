Sunedu deniega licenciamiento a Universidad de Lambayeque

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) denegó la licencia institucional a la Universidad de Lambayeque (UDL), luego de verificar que esta no cumple con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) establecidas en la Ley Universitaria.

Esta casa de estudios sería la cuarta sin licenciamiento, ya que hace unas semanas atrás se le denegó el licenciamiento a la Universidad Peruana de Arte Orval, la Universidad Peruana de Integración Global (UPIG) y Universidad Peruana de Investigación y Negocios (UPEIN).

Como consecuencia de esta decisión, la UDL queda inmediatamente impedida de convocar procesos de admisión o admitir estudiantes bajo cualquier modalidad. Asimismo, deberá ofrecer a sus estudiantes alternativas para que puedan continuar sus estudios en otras casas de estudio. Y, en un plazo máximo de dos años, deberá dejar de prestar el servicio educativo universitario de manera definitiva.

"La evaluación realizada a la UDL arrojó indicadores observados para todas las CBC. Las deficiencias más graves están relacionadas con la investigación, los mecanismos de mediación e inserción laboral, los servicios educacionales complementarios e infraestructura", sostiene Sunedu en un comunicado.

En concreto:

La universidad y las responsabilidades

La UDL es una universidad de carácter societario (con fines de lucro) con sede en la ciudad de Chiclayo. Actualmente atiende a 646 estudiantes y ofrece cinco carreras de pregrado.

Durante su proceso de licenciamiento, la universidad fue requerida en dos oportunidades para presentar un plan de adecuación (PDA) con la finalidad de subsanar las observaciones identificadas por la SUNEDU. Ambos planes fueron desaprobados por el Consejo Directivo de la Superintendencia debido a que no garantizaban el cumplimiento de las CBC y a que no fue posible evidenciar que la universidad se encuentra en condiciones de financiar su ejecución.



Responsabilidades de la universidad

La Sunedu supervisará que la UDL informe sobre el mecanismo de continuación de estudios elegido por cada estudiante. Asimismo, la universidad debe remitir a la Superintendencia la información sobre sus egresados, graduados y titulados. Estos datos deben entregarse en un plazo de 60 días.



La UDL podrá otorgar grados y títulos por un plazo máximo de 24 meses adicionales contados a partir de la fecha de cese definitivo del servicio educativo. Los egresados que no hayan obtenido el grado o título en dicho plazo podrán solicitar su traslado, matrícula y/o convalidación de estudios en otra universidad que cuente con una carrera similar, con el objetivo de retomar los procesos de graduación y titulación correspondientes.



Durante el tiempo que la UDL siga brindando el servicio educativo, la Sunedu y el Ministerio de Educación supervisarán el cumplimiento de estas obligaciones, de acuerdo con sus respectivas competencias. El incumplimiento podrá derivar en sanciones administrativas y denuncias penales contra la universidad y sus promotores.



La UDL deberá mantener el estado de sus indicadores evaluados de manera favorable durante el tiempo que siga brindando el servicio educativo. Esto, en virtud a los principios de interés superior del estudiante, de continuidad de estudios y de calidad académica. Esta obligación será supervisada por la Sunedu.



La universidad deberá informar a la SUNEDU, con al menos seis meses de antelación, la fecha definitiva de su cese de actividades.