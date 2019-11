El superintendente de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), Martín Benavides, se manifestó sobre un posible levantamiento de la Ley Nº 30759, que estableció la moratoria de dos años para la creación y autorización de funcionamiento de nuevas universidades públicas y privadas y la creación de filiales.

En entrevista con RPP, Martín Benavides señaló que en el caso hipotético de que la moratoria se levante el próximo año, todas las universidades denegadas que culminaron su plan de cese podrán volverse a presentar para obtener su licenciamiento.

“Sin embargo, Sunedu está diciendo que para que una universidad denegada pueda volver a solicitar una autorización de funcionamiento tiene que primero cumplir su plan de cese”, detalló. “Tienen que responder qué va a suceder con los universitarios, presentar el acervo documentario de los que estudiaron, no suspender el servicio inmediatamente, entre otros. Nosotros estamos detrás de ese proceso para garantizar que las universidades que han sido denegadas cumplan con sus alumnos”, agregó.

Asimismo, el superintendente de la Sunedu indicó que si se levanta la moratoria, la entidad pública generará una nueva normativa para un nuevo proceso de autorización de funcionamiento. “Ha sido tan fuerte el trabajo que han hecho las universidades, que no tendría sentido que nosotros pongamos el modelo que implementamos en 2015 con los mismos estándares de calidad. (...) tendremos una nueva normativa coherente de acorde a las mejoras de las universidades”, aseveró.

Vale recordar que, la moratoria vence en abril del 2020. Si el nuevo Congreso decide levantarla, se podrán crear nuevas universidades y las que no obtuvieron su licenciamiento podrán solicitar pasar por dicho proceso nuevamente. En caso que el parlamento prorrogue la medida, la Ley Nº30759 seguirá vigente.

BENAVIDES

-Universidades licenciadas-

Por otro lado, Martín Benavides recordó que hasta el momento hay 82 universidades, entre públicas y privadas, que ya cuentan con su licenciamiento, mientras que otras 28 han sido cerradas. “Casi un millón de universitarios están ahora estudiando en centros de calidad”, afirmó.

Asimismo, precisó que aún quedan otras 36 universidades que faltan revisar si obtienen su licenciamiento o no. “Todas ellas ya están con sus expedientes en Sunedu, simplemente estamos tratando de culminar las evaluaciones, en algunos casos nos faltan verificarlas presencialmente, estamos cerrando el proceso”.

-Caso Unica-

Consultado respecto a la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica (Unica) que no obtuvo su licenciamiento, Martín Benavides indicó que la competencia de la Sunedu es evaluar por igual a todas las universidades. “Nosotros hemos tenido que denegar el licenciamiento a esta universidad pública pese a que no ha sido una decisión sencilla. (...) Sin embargo, somos responsables de exigirle a todas (las casas de estudio) su plan de cese por igual, públicas o privadas. Además, operamos en el marco normativo actual que no permite la creación de más universidades”.

Por otro lado, el superintendente indicó que el plan de emergencia que implementó el Ministerio de Educación (Minedu) para que la Unica cumpla las Condiciones Básicas de Calidad y obtener así, en un nuevo procedimiento, el licenciamiento institucional, es la medida que el Gobierno adoptó para ayudar dicha institución pública.

“El Gobierno lo que ha hecho -como promotor de la universidad pública- es ubicarse en un caso hipotético (que es que se levante la moratoria) para tratar de ayudar a la Unica, con la cual ellos tienen la responsabilidad para que mejore su calidad”, agregó.