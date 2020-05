La medianoche del martes 12 de mayo se venció el plazo para que los colegios privados que brindan clases virtuales comunicaran a los padres de familia sobre la modificación de sus costos (pensión). Al respecto, Agnieszka Céspedes, presidenta de la Asociación Nacional de Padres de Familia de Colegios Privados (Anapef), manifestó que solo el 3% de colegios privados ha hecho un descuento en la prestación de sus servicios.

“Casi no han reducido nada. Definitivamente la respuesta de los colegios particulares ha sido deplorable. Te podría decir que el 3% ha hecho un descuento, todos los demás han justificado que no pueden bajar absolutamente nada”, detalló en declaraciones a Gestión.pe.

En esa línea, Céspedes indicó que muchas instituciones privadas están informando a los padres sobre los descuentos y dándoles un plazo de dos a tres días para que acepten los nuevos contratos, situación que ella califica de “gravísima”. Además, sostiene que el Decreto Legislativo 1476, que dispone que los colegios privados informen a los padres sobre la reducción de pensiones en el marco del estado de emergencia nacional por el COVID-19, lo único que ha conseguido es que la escuela se distancie más de la familia”.

“(Los colegios privados) están dando a los padres de familia entre dos, en el mejor de los casos quince días, para que ellos acepten, entiendan el nuevo plan, entiendan la estructura de costos, o sino se vayan. En otros casos les dan hasta un día, y si es que no responden, están diciendo que la no respuesta la van a tomar como una no aceptación y automáticamente el niño va a quedar fuera de clase o del colegio. (...) Desde el inicio venimos manifestando que esta norma lo que iba a conseguir era ahondar más en el quiebre en la relación familia – colegio”, señaló.

Por ello, la presidenta de la Anapef anunció que tomarán medidas al respecto. “Queremos que el Estado valide legalmente toda la información que los colegios han entregado sobre la estructura de costos porque dudamos de su veracidad. Hasta que no sea validada vamos a pedir la suspensión del cobro de la pensión porque nosotros no vamos a pagar hasta no saber qué estamos pagando y si son verdad los balances que los colegios nos están entregando”, aseveró.

Respecto a la oferta del Ministerio de Educación (Minedu), para que los alumnos de colegios particulares puedan ser trasladados a instituciones públicas, Céspedes estimó que unos 400 mil estudiantes estarían migrando.

“Nosotros estimamos que casi 400 mil estudiantes podrían estar migrando al Estado. Sin embargo, la pregunta que yo me hago es si el Gobierno va a tener la capacidad de poder recibir a esta cantidad de escolares”, señaló.

Consultada respecto a si considera que el Año Escolar 2020 está perdido, la presidenta de Anapef precisó que “aún puede salvarse siempre que se implementen medidas reales”. “Si es que realmente hay un diálogo y los expertos proponen las plataformas ideales para que los niños puedan hacer sus clases (el año escolar puede ser salvado)”, expresó.

Por último, se refirió a la devolución del pago de matrícula y cuotas (de inscripción o mensualidad) que los colegios particulares están obligados a realizar, según el citado D.L, en caso los padres de familia decidan retirar a sus hijos y trasladarlos a instituciones nacionales.

“Algunos padres están decidiendo salir y sí van a pedir la devolución de las matrículas pagadas y de las cuotas. Aún no hay problemas con eso, pero es cuestión de tiempo, lamentablemente, para que se den estos problemas”, manifestó.

Por su parte, el representante de la Asociación de Colegios Particulares, Jorge Camacho, precisó a este medio que las instituciones asociadas han realizado la reducción de sus pensiones, incluso antes de la promulgación del D.L. 1476.

“En promedio, los colegios privados han hecho descuentos que van desde el 20% al 30%, incluso mucho antes de la publicación del decreto legislativo 1476. Estos descuentos son fundamentalmente por eventos que ya no se hacen. (...) Otras instituciones lo que han hecho es aplicar becas pensadas caso por caso porque hay familias que están más golpeadas y por supuesto nosotros comprendemos, este miedo a la enfermedad, la pérdida del empleo, la disminución de sus ahorros que genera un estado de nerviosismo lógico de las familias y lo que hay que hacer aquí es mantener el diálogo”, detalló.

En otro momento, se refirió sobre el D.L 1476 y señaló que este atenta contra los derechos constitucionales y atiza la división que ya se tenía con los padres de familia. “Consideramos completamente un abuso de autoridad, en este caso poner un decreto ley, que es punitivo para los colegios. Realmente es como destruir la educación privada al hacer esta norma”, sostuvo.

Consultado respecto a la devolución de los pagos realizados por los padres de familia a las escuelas privadas indicó que ambas partes tendrán que llegar a un acuerdo en su respectivo momento.

“Ahí tendrán que ponerse de acuerdo el colegio con cada padre de familia para la oportunidad de devolución, aunque sabemos que eso es completamente anticonstitucional”, manifestó.

Sobre un posible retorno a clases presenciales de los escolares este 2020, Camacho señaló que el panorama es incierto, pero en el caso hipotético que sea así, las instituciones están velando por mantener su plana docente intacta así como los trabajadores de otras áreas que forman parte de dichos establecimientos.

“Los colegios particulares están intentando que los padres de familia el 2021 y el 2022 encuentren al mismo colegio que tenían en el 2019 antes de este virus, por eso estamos tratando de mantener la plana docente. Seguimos con la misma que estaba sirviendo el 2019 y el 2018. (...) Están intentando que no se vea mermado el servicio educativo”, aseguró.

-Traslado a escuelas nacionales-

El pasado 15 de mayo, el ministro de Educación Martín Benavides informó que su sector ha recibido hasta el momento 80 mil pedidos para trasladar a escolares de colegios privados a públicos. Explicó que esto se hace a través de la plataforma www.matricula2020.pe, que estará disponible hasta el próximo 22 de mayo.

Benavides explicó que, dado este aumento en la demanda de escuelas públicas, se implementarán nuevas modalidades a fin de que el sistema del Estado pueda recibir a los menores cuyos padres no cuentan con recursos para seguir pagando una educación privada.

“Ya hay más de de 80 mi familias que se han inscrito [para el traslado a colegios públicos], nos estamos preparando para responder a esta alza en la demanda, una alternativa es implementar un turno adicional o, donde se haga difícil implementarlo, estamos diseñando una modalidad que sea semipresencial. Por la coyuntura la educación debe ser remota, pero más adelante se puede implementar un modelo semipresencial. El año escolar hemos decidido que no se pierda, desde el primer día hemos hecho todo el esfuerzo”, manifestó Benavides en entrevista con Canal N.

-Anapef solicita reducción de pensiones en colegios católicos-

El último viernes, la Anapef solicitó al papa Francisco, a través de una carta, exhortar a las autoridades eclesiásticas peruanas a que se solidaricen con las familias y reduzcan al 50% las pensiones de los colegios católicos, en el marco del estado de emergencia.

La Anapef enfatizó que acogió el reclamo de las familias que llevan a sus hijos a colegios católicos en todo el Perú. En ese sentido, solicitó ayuda al sumo pontífice “para que ejerza liderazgo y brinde palabras que hagan entrar en razón a las autoridades eclesiásticas peruanas”.