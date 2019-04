Del Solar sobre Las Bambas: "No hablemos con amenazas, esa no es la manera de avanzar" El presidente del Consejo de Ministros se refirió a las amenazas de los dirigentes de Challhuahuacho, quienes aseguraron que seguirán con las medidas de fuerza si es que el Gobierno no escucha sus demandas.

Avances. El conflicto Las Bambas recrudeció el 4 de febrero con el bloqueo del corredor minero, medida de fuerza que fue levantada ayer. (Foto: Antonio Gálvez) (Foto: Antonio Gálvez)