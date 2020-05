En medio del estado de emergencia que vivimos en el país a causa de la propagación del nuevo coronavirus (COVID-19), el presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva (Sopemi), Jesús Valverde, reveló que los médicos ya no están permitiendo el ingreso de adultos mayores a las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de los hospitales, debido a que tienen un pronóstico de recuperación bajo frente a un adulto joven que se infecta con este virus.

“Ya no estamos recibiendo adultos mayores en la Unidad de Cuidados Intensivos. (...) Hay una lista de pacientes que esperan entrar a UCI. Estamos prefiriendo a personas que tienen un mejor pronóstico. No tenemos por qué ocultarlo”, detalló en entrevista a RPP Noticias.

En esa línea, Valverde señaló que lamentablemente los adultos mayores no tienen un mejor pronóstico frente al COVID-19. "Los médicos tenemos que luchar por cada vida, pero estamos en una fase de selección. Esa es la verdad”, agregó.

En otro momento, se refirió sobre las recientes declaraciones del presidente Martín Vizcarra, quien aseguró que el Perú ya llegó a la meseta de contagios.

“No tenemos cálculos matemáticos, sino casos del día a día. Si me pides comparar desde hace dos semanas, seguimos peor. Estamos con más cantidad de pacientes, más pacientes en medicina general, más pacientes en UCI. Yo veo un ascenso, no veo una meseta. Los hospitales están colapsados y no veo que hayamos llegado a un nivel”, indicó.

El pasado viernes, Valverde renunció al Comité de Expertos del Ministerio de Salud (Minsa) en rechazo al manejo del equipo biomédico del Hospital Dos de Mayo y las declaraciones del titular del sector, Víctor Zamora, quien sostuvo que “todos los profesionales médicos son igual de ciudadanos que el resto”.