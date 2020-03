Sociedad civil presenta propuestas para mejorar política socioambiental en operaciones del BID

En diciembre pasado, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentó su documento de borrador de la nueva política de salvaguardas socioambientales para evitar y mitigar los impactos negativos de los proyectos que financia. A la par inició un proceso de consulta pública a las organizaciones de sociedad civil, pueblos indígenas y personas interesadas, sobre dicha propuesta.

Carolina Juaneda, representante del Bank Information Center (BIC), precisó que las salvaguardas son los requerimientos que los países prestatarios deben cumplir para acceder a préstamos de las instituciones financieras internacionales.

“Son los requisitos obligatorios sobre cómo identificar, planificar y gestionar actividades específicas para evitar, minimizar o mitigar riesgos e impactos negativos sociales y ambientales de los proyectos”, comentó.

El borrador del Marco de Política Ambiental y Social (MPAS) del BID abre la posibilidad de que el banco disminuya su responsabilidad de participar activamente en el cumplimiento e implementación de sus salvaguardas socioambientales, delegando directa responsabilidad al prestatario, quien actuaría como juez y parte, advirtió por su parte la asociación civil Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).

“Este rol secundario sobre el cumplimiento de las salvaguardas, es incoherente con la recomendación (y compromiso de la administración) por fortalecer el rol del BID para el cumplimiento de la política, así como de innovar mecanismos y actividades de supervisión ‘en el terreno’”, tal como lo recomendó la Oficina de Evaluación y Supervisión (OVE, por sus siglas en inglés) del BID, afirmó Ricardo Rivera, consultor de DAR.

CONDICIONES

La asociación DAR resaltó la importancia que el BID mejore su política ambiental y social considerando que, de la evaluación realizada por la OVE, se detectó que de 2011 a 2017 el 77% de los proyectos del BID no cumplían con los requisitos de políticas de salvaguardas, tales como, falta de divulgación de información relevante, evaluaciones ambientales, no se contaba con programas de gestión socioambiental ni con indicios de procesos de consulta.

Según DAR, asociación que participó de las consultas públicas, no se han dado las condiciones adecuadas para la participación efectiva de las organizaciones de sociedad civil, pueblos indígenas y otros grupos minoritarios en la etapa de consulta. Esto debido a que los de medios usados para la convocatoria, así como la metodología empleada en ambos días de actividades, no permitieron el conocimiento ni la discusión cabal de las salvaguardas para generar y recoger aportes que enriquezcan el borrador consultado.

Tras analizar el borrador del Marco de Política Ambiental y Social, la asociación DAR, recomienda al BID que incluyan conceptos y estándares internacionales de derechos de pueblos indígenas, como el Convenio 169 de la OIT, la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, entre otros referidos a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado.

Por ejemplo, se el borrador incluye criterios no contemplados en los estándares internacionales sobre a quiénes se les considera pueblos indígenas, si bien considera la autoidentificación, también requiere del reconocimiento por parte de terceros y la existencia de apego colectivo; esto quiere decir, que su identidad esté vinculada con hábitats o territorios ancestrales diferenciados.

De esta manera se dejaría fuera a muchos pueblos indígenas que han optado por migrar a ciudades por razones vinculadas a la desposesión histórica de sus territorios, desplazamientos forzados y obstáculos para acceder a recursos naturales.

El BID es un brazo financiero importante para el Perú. Actualmente, el BID tiene 34 proyectos con créditos aprobados en el Perú. Según información del BID, el financiamiento que ha dado al Perú se ha dirigido, principalmente, a los sectores de Transporte (US$ 560 millones), para impulsar o promover procesos de reforma y modernización del Estado (US$ 436.6 millones) y salud (US$ 425 millones).