El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Ricardo Márquez, refirió que imponer un sistema de ‘pico y placa’ para camiones solo mejoraría el tránsito en un 30%, por lo que hacen falta otras medidas como impulsar obras de infraestructura vial.

“Estamos de acuerdo en generar orden y disciplina, pero eso puede generar una mejora de tránsito en 30%, más de eso no. El resto tiene que ser con mayor infraestructura, no solo en la Panamericana Norte y Sur, sino también en el círculo de Lima”, señaló hoy Márquez en radio Exitosa.

“Por ejemplo, si va un camión de Ica a Barranca, no debería entrar por Lima; pero no hay la infraestructura. Eso no se puede resolver en un mes”, agregó.

En esa línea, remarcó que resulta importante retomar los proyectos como los anillos viales en distintas zonas de la capital.

Cabe anotar que en la víspera la SNI, con conjunto con el gremio de camioneros, anunció la suspensión del paro programado para este 10 de octubre, en rechazo de la próxima aplicación de multas del ‘pico y placa’ para camiones, prevista por la Municipalidad de Lima para ejecutarse desde el 23 de octubre.

La suspensión del paro se debe a que se ha programado para este 15 de octubre una reunión entre las partes en conflicto. Márquez confía en que ese día se llegará a un acuerdo.

“El alcalde (Jorge Muñóz) me ha dicho que el martes 15 definitivamente arreglamos el tema. Yo creo que el alcalde el martes va a tomar la decisión”, subrayó el ejecutivo.